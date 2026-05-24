Σπίτι μου ΙΙ: Παράταση στις αιτήσεις και αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ

Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις στο «Σπίτι μου ΙΙ», ενώ προχωρά και η αξιοποίηση 8 ακινήτων της ΔΥΠΑ μέσω κοινωνικής αντιπαροχής.

Παράταση έως το τέλος Αυγούστου δίνεται για την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν πολίτες σε συμβόλαια, ελέγχους και μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η καταληκτική ημερομηνία της 2ας Ιουνίου 2026 παραμένει κρίσιμη για τη συμβασιοποίηση των δανείων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο όσοι έχουν ήδη εγκριθεί δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κατοικία λόγω διαδικαστικών εμποδίων. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ που «κλείδωσαν» για αξιοποίηση μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, από τα οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα.

Ξεκινώ με το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Όπως σας είχα πει πριν από δύο ανασκοπήσεις, η 2α Ιουνίου 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων.

Γι’ αυτό δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.

Επιπρόσθετα στο στεγαστικό ζήτημα, να πω ότι «κλείδωσαν» και τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας.

