Δωρεάν κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά – Ποιός δήμος τα δίνει

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Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει δωρεάν τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά, καλύπτοντας πλήρως την προμήθεια και την εγκατάστασή τους μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ASCEND.

Τα δωρεάν κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων, προχωρώντας στη διανομή των πρώτων 100 συσκευών στο πλαίσιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων και τη ΔΑΕΜ, αξιοποιώντας πόρους του ευρωπαϊκού προγράμματος ASCEND.

Η δράση έχει στόχο να στηρίξει νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακές δυσκολίες, παρέχοντας ενεργειακά αποδοτικές συσκευές που συμβάλλουν τόσο στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

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Τι περιλαμβάνει η δράση

Η παρέμβαση καλύπτει εξ ολοκλήρου την προμήθεια, τη μεταφορά και την εγκατάσταση των κλιματιστικών από πιστοποιημένο τεχνικό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Επιπλέον, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προβλέπεται και η εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της ενεργειακής χρήσης των νοικοκυριών.

Τα χαρακτηριστικά των συσκευών

Τα κλιματιστικά που θα διατεθούν είναι ενεργειακής κλάσης Α, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με παλαιότερες συσκευές.

Παράλληλα, καλύπτουν τις ανάγκες ψύξης κατά τους θερινούς μήνες και θέρμανσης τον χειμώνα, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά που θα επιλεγούν.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, εφόσον πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που προβλέπονται στην πρόσκληση.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω συστήματος μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, τη σύνθεση του νοικοκυριού, την ιδιότητα μονογονεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και πρόσθετα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη ηλικιωμένων ή πολύ μικρών παιδιών.

Στόχος η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο ASCEND (Accelerating poSitive Clean ENergy Districts), το οποίο συντονίζει ο Δήμος Αθηναίων με τη συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολιτικών αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας και στην προώθηση της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, συνδυάζοντας την κοινωνική στήριξη με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.