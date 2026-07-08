Πανελλήνιες 2026: Τι απαντά το Υπ. Παιδείας για τους υποψηφίους που εξετάστηκαν σε λάθος μάθημα και βαθμολογήθηκαν με άριστα

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Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, διαβεβαιώνοντας ότι θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι Πανελλαδικές 2026 βρίσκονται στην τελική τους φάση, με χιλιάδες υποψηφίους να προχωρούν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Ωστόσο, αναστάτωση επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα για το περιστατικό που έχει γίνει γνωστό και αφορά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ και τη βαθμολόγησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει την υπόθεση με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς βασική προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της αξιοπιστίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων και η ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς να δημιουργούνται σκιές ως προς την ίση μεταχείριση των υποψηφίων.

Σε πλήρη εξέλιξη η διοικητική διερεύνηση

Έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΕΔΕ προχωρά κανονικά και με την ολοκλήρωσή της θα αποδοθούν οι ευθύνες που ενδεχομένως προκύψουν, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σέβεται την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων.

Παράλληλα, διαμηνύει ότι το περιστατικό αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους των ΕΠΑΛ και αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, δίνοντας έμφαση στην προστασία της ακεραιότητας της εξεταστικής διαδικασίας.

Δέσμευση για ίση μεταχείριση των υποψηφίων

Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αποτελεί βασική προτεραιότητα και ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες εφαρμόζονται απαρέγκλιτα σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερεύνηση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν στο iPaidia.gr ότι μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, ενώ θα αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές διαπιστωθούν, με στόχο τη διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το χρονικό

Kαταγγελίες για περιστατικό σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, το οποίο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς ότι κατά την εξέταση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δόθηκαν στους υποψηφίους θέματα των Γενικών Λυκείων, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα.

Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, γονείς έχουν ήδη κινηθεί ή εξετάζουν το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

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Οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων και εκπαιδευτικών, το περιστατικό σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, όπου οι μαθητές φέρεται να εξετάστηκαν με τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΓΕΛ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αντί να επαναληφθεί η εξέταση, επιλέχθηκε να βαθμολογηθούν τα συγκεκριμένα γραπτά με άριστα, γεγονός που, σύμφωνα με όσους διαμαρτύρονται, δημιουργεί ζητήματα ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και ενδέχεται να επηρεάζει τον ανταγωνισμό για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.