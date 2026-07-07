Αποσπάσεις 2026: Τελευταία ημέρα για αιτήσεις επανεξέτασης μέσω ΟΠΣΥΔ – Οδηγίες

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Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση της απόσπασής τους ή να ανακαλέσουν την απόσπαση που έλαβαν έχουν περιθώριο έως σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Την υπενθύμιση κάνει ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ, εκλεγμένος με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις, Θεόδωρος Κατσωνόπουλος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εξέταση των αιτημάτων είναι δυνητική.

Παράλληλα, μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης απόσπασης για σοβαρούς επιγενόμενους λόγους, με επιλογή της «Γενικής Αίτησης Απόσπασης». Η συγκεκριμένη διαδικασία παραμένει διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, για λόγους καλύτερου προγραμματισμού είναι προτιμότερο οι αιτήσεις να κατατίθενται πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και πριν από τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Τι ισχύει για τις αιτήσεις μέσω ΟΠΣΥΔ

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Θεόδωρου Κατσωνόπουλου, όσοι δεν αποσπάστηκαν μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης, ενώ όσοι επιθυμούν να ακυρώσουν την απόσπασή τους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης, αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΥΔ.

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Επιπλέον, σε περιπτώσεις σοβαρών επιγενόμενων λόγων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν νέα αίτηση απόσπασης, αξιοποιώντας τη σχετική επιλογή που παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Αναμονή για τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα για τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ, κατά τις οποίες θα εξεταστούν τα αιτήματα επανεξέτασης, οι ανακλήσεις αποσπάσεων, αλλά και οι μετατάξεις.

Ωστόσο, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, εκτιμάται ότι οι σχετικές συνεδριάσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Ιουλίου. Όπως σημειώνει ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ, θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση μόλις υπάρξει επίσημος προγραμματισμός.

Excerpt: Έως σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν μέσω ΟΠΣΥΔ αιτήσεις επανεξέτασης ή ανάκλησης αποσπάσεων, ενώ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ.