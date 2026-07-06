Στεγαστική κρίση για τους εκπαιδευτικούς: Πρόταση για επίδομα στέγασης πριν από τη νέα σχολική χρονιά και δημοτικές κατοικίες

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Πρόταση στους Δήμους για επίδομα στέγασης και δημοτικές κατοικίες για εκπαιδευτικούς

Την ανάγκη λήψης άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των εκπαιδευτικών αναδεικνύει, με επιστολή του προς όλους τους Δήμους της χώρας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.). Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η δυσκολία εύρεσης προσιτής κατοικίας επηρεάζει πλέον άμεσα τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και ζητά θεσμικές παρεμβάσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

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Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται στα υπουργεία Παιδείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, επισημαίνεται ότι η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αποτελεί κοινή ευθύνη της Πολιτείας και των Δήμων, με τη στέγαση των εκπαιδευτικών να χαρακτηρίζεται κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

Οι προτάσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. προτείνει στους Δήμους να εξετάσουν τη θέσπιση επιδόματος στέγασης για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες της περιοχής τους, καθώς και την αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών ακινήτων ή κατοικιών, ώστε να διατίθενται με χαμηλό ή συμβολικό μίσθωμα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μέτρα που εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένες περιοχές και μπορούν να συμβάλουν στην προσέλκυση και παραμονή εκπαιδευτικών.

Στην επιστολή παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα Δήμων που έχουν προχωρήσει σε επιδότηση ενοικίου ή σε διάθεση δημοτικών κατοικιών, ενώ γίνεται αναφορά και σε πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία κατοικιών που θα φιλοξενούν δημόσιους λειτουργούς, μεταξύ των οποίων και εκπαιδευτικούς.

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Η εικόνα που περιγράφει ο Σύλλογος

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νηπιαγωγών, η σημαντική αύξηση των ενοικίων έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να διατηρούν δεύτερη κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Όπως αναφέρει, μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους απορροφάται από τα έξοδα στέγασης, γεγονός που δυσχεραίνει την αποδοχή ή τη διατήρηση θέσεων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Σύλλογος παραθέτει επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία κατά το σχολικό έτος 2023-2024 οι μη αναλήψεις υπηρεσίας και οι παραιτήσεις αναπληρωτών ξεπέρασαν τις 2.900 περιπτώσεις, ενώ το 2024-2025 ανήλθαν στις 837. Παράλληλα, έως τον Νοέμβριο του σχολικού έτους 2025-2026 είχαν καταγραφεί 656 ανακλήσεις προσλήψεων και παραιτήσεις αναπληρωτών, με έναν από τους βασικούς λόγους να αποδίδεται στη δυσκολία εξεύρεσης προσιτής κατοικίας.

«Η στέγαση αποτελεί προϋπόθεση για τη στελέχωση των σχολείων»

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων από την πρώτη φάση τοποθετήσεων συμβάλλει στην ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, στην παιδαγωγική συνέχεια και στην αποφυγή διαδοχικών αλλαγών εκπαιδευτικών μέσα στη χρονιά. Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. υποστηρίζει ότι η παροχή στεγαστικών κινήτρων μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης εκπαιδευτικών στις τοπικές κοινωνίες.

Κλείνοντας, ο Σύλλογος καλεί τους Δήμους να εξετάσουν άμεσα τις προτάσεις του, τονίζοντας ότι η στήριξη της στέγασης των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί μόνο κοινωνική πολιτική, αλλά και βασική προϋπόθεση για να διαθέτουν τα σχολεία το αναγκαίο προσωπικό από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους.