Η ακρίβεια και τα ενοίκια διώχνουν τους εκπαιδευτικούς από τα σχολεία: 1.417 αναπληρωτές δεν ανέλαβαν ή παραιτήθηκαν

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Το στεγαστικό κόστος, η ακρίβεια και οι χαμηλές αποδοχές εκπαιδευτικών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στη Βουλή

Το υψηλό κόστος στέγασης, η ακρίβεια και οι χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών επανήλθαν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, με φόντο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυρίως οι αναπληρωτές όταν καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στη Βουλή παρουσιάστηκαν στοιχεία για 1.417 περιπτώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2025-2026, αριθμός που αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το εκπαιδευτικό προσωπικό.

1.417 περιπτώσεις μη ανάληψης ή παραίτησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου, το σχολικό έτος 2025-2026 καταγράφηκαν συνολικά 1.417 περιπτώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης προσωρινών αναπληρωτών.

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Από αυτές, οι 1.112 αφορούν μη ανάληψη υπηρεσίας, ενώ οι 305 αφορούν παραίτηση μετά την ανάληψη.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, που κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου.

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Το θέμα της ερώτησης αφορούσε τους εκπαιδευτικούς που οδηγούνται εκτός δημόσιας εκπαίδευσης εξαιτίας του υψηλού στεγαστικού κόστους, της ακρίβειας και των χαμηλών αποδοχών, καθώς και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων στήριξης.

«Ο εκπαιδευτικός δεν είναι αριθμός»

Ο Νικόλαος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι για το Υπουργείο Παιδείας ο εκπαιδευτικός δεν είναι «αριθμός σε έναν πίνακα προσλήψεων», αλλά ο άνθρωπος που κρατά ζωντανό το δημόσιο σχολείο.

Όπως σημείωσε, υποχρέωση της Πολιτείας είναι να δοθούν περισσότερη σταθερότητα, καλύτερες συνθήκες και πραγματική στήριξη στους εκπαιδευτικούς, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα μικρά νησιά.

Ο υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι τα στοιχεία για τις παραιτήσεις και τις μη αναλήψεις παρακολουθούνται και αξιολογούνται.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να εξετάζονται μέσα στη συνολική εικόνα της στελέχωσης του δημόσιου σχολείου, κάνοντας αναφορά σε περισσότερη σταθερότητα, καλύτερο προγραμματισμό και ισχυρότερο μόνιμο εκπαιδευτικό δυναμικό.

Διορισμοί και προσλήψεις αναπληρωτών

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε σε περισσότερους από 48.000 διορισμούς στο σύνολο του εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πρόσληψη 44.768 αναπληρωτών, παρουσιάζοντας τα στοιχεία αυτά ως μέρος της συνολικής προσπάθειας για στελέχωση των σχολείων.

Το EDUPLAN για τα κενά

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στο EDUPLAN, το οποίο χαρακτήρισε καινοτόμο σύστημα για την έγκαιρη διάγνωση των κενών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με όσα είπε, το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα όπως οι δημογραφικές τάσεις, οι μεταβολές στο μαθητικό δυναμικό και οι ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού.

Τα μέτρα για τη στέγαση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σχέδιο που έχει εκπονηθεί για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

Πρώτο μέτρο που παρουσίασε ο κ. Παπαϊωάννου είναι η επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους, ως μέτρο εισοδηματικής ανακούφισης.

Φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες

Στο ίδιο πλαίσιο, ενεργοποιείται τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα σπίτια τους για τουλάχιστον έξι συνεχόμενους μήνες.

Στόχος, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και να δημιουργηθούν περισσότερες επιλογές κατοικίας στις περιοχές όπου υπηρετούν εκπαιδευτικοί.

Το ΥΠΑΙΘΑ, σύμφωνα με την τοποθέτηση του κ. Παπαϊωάννου, συνεργάζεται και με τους δήμους για τη δημιουργία τοπικών μητρώων διαθέσιμων κατοικιών.

Η πρωτοβουλία αφορά κυρίως νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου η εύρεση στέγης αποτελεί συχνά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους εκπαιδευτικούς.

Παρεμβάσεις σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

Στην πρώτη φάση του σχεδίου έχουν ενταχθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

Στους Λειψούς προβλέπεται, με χρηματοδότηση 760.000 ευρώ, η αγορά υφιστάμενων κατοικιών και η κατασκευή νέων, ενώ στην Αστυπάλαια, με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σχεδιάζεται η δημιουργία λειτουργικών διαμερισμάτων.

Στην Ιθάκη, με έργο ύψους 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιείται το ιστορικό πρώην οικοτροφείο για τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας και υποδομών για όσους υπηρετούν στο νησί.

Στην Τήνο αξιοποιείται το πρώην ξενοδοχείο «Θεοξένια» για τη δημιουργία κατοικιών, στην Αμοργό προβλέπεται η κατασκευή πέντε κατοικιών, ενώ στην Πάτμο αξιοποιείται διώροφο κτίριο για τη δημιουργία διαμερισμάτων.

Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου προβλέπεται η ανακαίνιση παλαιών δημοτικών κτιρίων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η δεύτερη φάση επεκτείνεται σε Κάρπαθο, Αγαθονήσι, Σέριφο, Σίφνο και Σύμη.

Κοινωνική κατοικία και για εκπαιδευτικούς

Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε επίσης στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως είπε, υπάρχει πρόβλεψη ώστε το 15% των κατοικιών να διατίθεται σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς.