Εκπαιδευτικοί σε οικονομική ασφυξία: Η στέγη γίνεται καθοριστικό εμπόδιο – Ενοίκια, ακρίβεια και μισθοί που δεν φτάνουν

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Η Κατερίνα Νοτοπούλου φέρνει στη Βουλή το στεγαστικό και μισθολογικό αδιέξοδο των εκπαιδευτικών, ζητώντας στοιχεία για παραιτήσεις, αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Εκπαιδευτικοί σε αδιέξοδο: Στη Βουλή το στεγαστικό κόστος, οι χαμηλοί μισθοί και οι παραιτήσεις

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα πιο ασφυκτικό πλαίσιο, καθώς οι χαμηλές αποδοχές, η ακρίβεια και το υψηλό κόστος στέγασης καθιστούν δύσκολη ακόμη και την ανάληψη υπηρεσίας μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το θέμα φέρνει στη Βουλή η Κατερίνα Νοτοπούλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με δύο Επίκαιρες Ερωτήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στις 13.30. Στο επίκεντρο τίθενται τόσο η κατάσταση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί όσο και οι δυσλειτουργίες στις εγγραφές και μετεγγραφές στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Το στεγαστικό κόστος αλλάζει τα δεδομένα στη Δημόσια Εκπαίδευση

Η οικονομική πίεση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγούν σε αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας ή σε παραιτήσεις μετά την τοποθέτηση.

Ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, η ανάγκη μετακίνησης σε περιοχές μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους συνεπάγεται επιπλέον έξοδα, με το ενοίκιο να αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις καθοριστικό βάρος.

Στην Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρεται ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος στέγης και στο συνολικό κόστος διαβίωσης, παρά το γεγονός ότι η μη ανάληψη υπηρεσίας ή η παραίτηση συνοδεύεται από ποινή διετούς αποκλεισμού από επόμενες προσλήψεις.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Βουλευτής, αποτυπώνει μια πραγματικότητα στην οποία η εργασία στη Δημόσια Εκπαίδευση γίνεται για σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών οικονομικά δυσβάστακτη.

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Το μήνυμα από τους πίνακες του ΑΣΕΠ

Ως ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο αναφέρεται η μείωση των αιτήσεων στους φετινούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με το κείμενο, υποβλήθηκαν 20.000 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών σε σχέση με το 2023.

Η μείωση αυτή παρουσιάζεται ως ένδειξη ότι σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών απορρίπτει πλέον την προοπτική απασχόλησης στη Δημόσια Εκπαίδευση, καθώς δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, στέγασης και διαβίωσης.

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Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τους διορισμούς μόνιμων και αναπληρωτών, καθώς οι πίνακες κατάταξης αποτελούν τη βάση από την οποία προκύπτουν οι σχετικές προσλήψεις.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου ζητά να δοθούν απαντήσεις για το πώς σκοπεύει το Υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίσει τόσο τις παραιτήσεις και τις αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας όσο και τη μείωση των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση στον ΑΣΕΠ.

Ενοίκια που φτάνουν στο μισό μισθό

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι το στεγαστικό κόστος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το ενοίκιο αντιστοιχεί στο μισό του μισθού ενός εκπαιδευτικού.

Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται ακόμη πιο έντονη σε περιοχές όπου το κόστος κατοικίας είναι αυξημένο, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η Βουλευτής ασκεί κριτική στο μέτρο της «επιστροφής δεύτερου ενοικίου» που εισάγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Όπως αναφέρεται, το μέτρο αντιστοιχεί στην πράξη σε περίπου 33 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 400 ευρώ τον χρόνο κατά μέσο όρο, τη στιγμή που τα μεσαία ενοίκια στην αγορά κυμαίνονται από 450 έως 650 ευρώ τον μήνα.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Στην Επίκαιρη Ερώτηση ζητείται να γίνει γνωστό πόσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, κατά το τρέχον σχολικό έτος, αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή ανέλαβαν και στη συνέχεια παραιτήθηκαν.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για να αντιμετωπιστούν οι παραιτήσεις, οι αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας και η μείωση κατά 20.000 των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση στους πίνακες του ΑΣΕΠ σε σχέση με το 2023.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου ρωτά επίσης αν θεωρείται επαρκές το μέτρο της επιστροφής δεύτερου ενοικίου, με δεδομένο ότι, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, αντιστοιχεί σε 33 ευρώ τον μήνα.

Τέλος, ζητά να υπάρξουν απαντήσεις για το αν θα ληφθούν μέτρα αύξησης των μισθών και παροχής οικονομικά προσιτής και αξιοπρεπούς στέγης στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός τόπου κατοικίας.

Παράλληλη ανάδειξη των προβλημάτων στα ΕΠΑΛ

Οι δύο Επίκαιρες Ερωτήσεις δεν περιορίζονται μόνο στο ζήτημα των εκπαιδευτικών. Η Κατερίνα Νοτοπούλου αναδεικνύει και τις δυσλειτουργίες στη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, οι δυσλειτουργίες αυτές οδηγούν σε αποκλεισμό μαθητών από τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση, θέμα που επίσης αναμένεται να τεθεί στη συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας.