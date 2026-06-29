ΑΣΠΑΙΤΕ – Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας: Οι διευκρινίσεις για τις προθεσμίες του ΑΣΕΠ

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Η ΑΣΠΑΙΤΕ διευκρινίζει ότι το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας εκδίδεται μετά το τέλος του διδακτικού έτους, ενώ το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού σπουδαστών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας βρίσκεται στο επίκεντρο των διευκρινίσεων που δόθηκαν για τους σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ και τη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την ΑΣΠΑΙΤΕ, το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας εκδίδεται κάθε έτος μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, για το σύνολο των σπουδαστών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους, με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Πότε χορηγείται το πιστοποιητικό

Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει ημερομηνία έναρξης την 6η Οκτωβρίου 2025 και ημερομηνία λήξης την 5η Ιουνίου 2026.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των σπουδαστών, το πιστοποιητικό χορηγείται μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας του προγράμματος, δηλαδή μετά τις 5 Ιουνίου 2026, και αφού ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της τρέχουσας εαρινής εξεταστικής περιόδου.

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Η ΑΣΠΑΙΤΕ επισημαίνει ακόμη ότι το πρόγραμμα είναι ενιαίο και κοινό για όλους τους σπουδαστές, ανεξάρτητα από το αν διεξάγεται σε περισσότερες πόλεις.

Με βάση τα παραπάνω, η έκδοση του πιστοποιητικού δεν γίνεται μεμονωμένα πριν από την ολοκλήρωση του διδακτικού κύκλου, αλλά κατ’ έτος, για όλους όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις απαιτούμενες υποχρεώσεις.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας για τους πίνακες

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η έκδοση των αξιολογικών πινάκων του ν. 4589/2019 αποτελεί σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διαδοχικές ενέργειες τόσο από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ και του ΑΣΕΠ.

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Κάθε στάδιο της διαδικασίας γίνεται μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες, ενώ για να ξεκινήσει το επόμενο απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί εγκαίρως η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης από το ΑΣΕΠ για χιλιάδες υποψήφιους εκπαιδευτικούς, πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

Το Υπουργείο διευκρινίζει επίσης ότι οι συγκεκριμένες προθεσμίες αφορούν όλα τα προσόντα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο των προκηρύξεων.

Η μόνη ειδική πρόβλεψη που αναφέρεται αφορά τα πιστοποιητικά αναγνώρισης τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, είτε πρόκειται για βασικούς τίτλους είτε για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.

Η κοινοβουλευτική ερώτηση και η απάντηση

Οι διευκρινίσεις δόθηκαν στο πλαίσιο απάντησης σε κοινοβουλευτική Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, οι οποίοι έθεσαν ζήτημα για νέους εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων απόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Στην ερώτηση γινόταν αναφορά σε κίνδυνο αποκλεισμού από τους πίνακες εκπαιδευτικών της Προκήρυξης 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, λόγω της χρονικής ασυμβατότητας ανάμεσα στις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών και στον χρόνο έκδοσης των απαραίτητων βεβαιώσεων ολοκλήρωσης σπουδών και παιδαγωγικής επάρκειας.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις προκηρύξεις, η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν.

Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης έναντι όσων δεν τη διαθέτουν.

Δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ

Με βάση τη θέση του Υπουργείου Παιδείας, δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού των σπουδαστών και σπουδαστριών της ΑΣΠΑΙΤΕ από τις διαδικασίες κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών.

Η διευκρίνιση αυτή συνδέεται με το ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αντιμετωπίζεται ως πρόσθετο τυπικό προσόν και όχι ως στοιχείο που, με βάση τα όσα αναφέρονται, οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Παράλληλα, το Υπουργείο παραπέμπει στο έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ, με ημερομηνία 21 Μαΐου 2026, στο οποίο περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Στο ίδιο έγγραφο αποσαφηνίζεται ότι η χορήγηση του πιστοποιητικού γίνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και της σχετικής εξεταστικής διαδικασίας, με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους σπουδαστές

Η απάντηση της ΑΣΠΑΙΤΕ εστιάζει στον χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν προηγείται της ολοκλήρωσης του προγράμματος και των υποχρεώσεων των σπουδαστών.

Για τους σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, η χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας προβλέπεται μετά τη λήξη του προγράμματος στις 5 Ιουνίου 2026 και την ολοκλήρωση της διόρθωσης των γραπτών.

Το κρίσιμο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι η διαδικασία έκδοσης ακολουθεί ενιαίο χρονοδιάγραμμα για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η διαδικασία των πινάκων του ΑΣΕΠ πρέπει να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, καθώς αφορά μεγάλο αριθμό υποψήφιων εκπαιδευτικών και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.