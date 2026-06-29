Καιρός: Δύσκολες οι επόμενες μέρες – Δείτε τι αναφέρει πρόγνωση

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Η Αθήνα παραμένει σε υψηλές θερμοκρασίες έως τις αρχές Ιουλίου, όμως η ενίσχυση των βορείων ανέμων μετά τις 5 Ιουλίου δείχνει σταδιακή συγκράτηση και υποχώρηση των μέγιστων τιμών.

Ο καιρός στην Αθήνα διατηρείται σε θερμά επίπεδα έως τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν οριακά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η νέα πειραματική ensemble απεικόνιση 15 ημερών δείχνει μια πρώτη περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες, πριν αρχίσει σταδιακά να διαμορφώνεται ένα πιο ήπιο σκηνικό μετά τις 4-5 Ιουλίου.

Η θερμή φάση των πρώτων ημερών

Η εικόνα που προκύπτει για την Αθήνα είναι ξεκάθαρα θερμή στο πρώτο διάστημα της πρόγνωσης. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση αυτή αφορά κυρίως το διάστημα έως τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν το θερμοκρασιακό ensemble αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών και όχι άμεση υποχώρηση.

Πότε αρχίζει η διαφοροποίηση

Η αλλαγή στην τάση εντοπίζεται μετά τις 4-5 Ιουλίου. Από εκείνο το σημείο και μετά, το σκηνικό φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά, με τη θερμοκρασία να περνά σε πιο ήπια επίπεδα.

Η διαφοροποίηση δεν προκύπτει μόνο από τη θερμοκρασιακή απεικόνιση, αλλά και από τον συνδυασμό της με το νέο προϊόν ensemble ανέμου, το οποίο δίνει πιο καθαρή εικόνα για την εξέλιξη.

Ο ρόλος των βορείων ανέμων

Μετά τις 5 Ιουλίου, η πρόγνωση δείχνει ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Η εξέλιξη αυτή παραπέμπει σε ενδυνάμωση του μελτεμιού.

Η ενίσχυση του μελτεμιού λειτουργεί ανασταλτικά για τη θερμοκρασία στην Αθήνα, καθώς περιορίζει την περαιτέρω άνοδο και οδηγεί σταδιακά σε χαμηλότερες μέγιστες τιμές.

Τι σημαίνει για την Αττική

Η επίδραση των βορείων ανέμων φαίνεται να ευνοεί κυρίως τα ανατολικά και τα παράκτια τμήματα της Αττικής, όπου η συγκράτηση της θερμοκρασίας μπορεί να γίνει πιο αισθητή.

Με απλά λόγια, η πρώτη φάση παραμένει θερμή, όμως η συνέχεια επηρεάζεται από την ενίσχυση του μελτεμιού, που συμβάλλει στη σταθεροποίηση και στην κάμψη των θερμοκρασιών.