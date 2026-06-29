Στην τελική ευθεία: Πότε βγαίνουν οι Βάσεις 2026, πότε κάνουμε Μηχανογραφικό – Πλήρης οδηγός

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Οι βαθμοί και τα στατιστικά επιδόσεων στις Πανελλήνιες 2026 ανακοινώθηκαν και παίρνει τώρα σειρά η υποβολή για το Μηχανογραφικό 2026, ενώ σε λιγότερο από έναν μήνα βγαίνουν οι Βάσεις 2026.

Και ενώ αναμένονται τα τελευταία κρίσιμα βήματα που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για να περάσουν στις σχολές της επιλογής τους, το iPaidia.gr ετοίμασε έναν πλήρη οδηγό με τις ημερομηνίες και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες.

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Πότε κάνουμε Μηχανογραφικό 2026

Το Μηχανογραφικό θα υποβληθεί από τις 30 Ιουνίου και μετά, και μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Πέρσι η πλατφόρμα άνοιξε στις 8 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, όλοι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ( Π.Μ.Δ ) μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 17 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται φυσιολογικά στην ανακοίνωση των βαθμών. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαδικασία που αξίζει να ξεκινήσει νωρίτερα: η προετοιμασία του Μηχανογραφικού Δελτίου. Πολλοί μαθητές αφήνουν τη διερεύνηση των επιλογών τους για τις τελευταίες ημέρες. Όμως, η έγκαιρη οργάνωση προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: περισσότερο χρόνο για ενημέρωση, σκέψη και σωστές αποφάσεις.

Αφιέρωσε χρόνο για να αναζητήσεις πληροφορίες σχετικά με:

το πρόγραμμα σπουδών

τα γνωστικά αντικείμενα

τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών

τις επαγγελματικές προοπτικές

τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Σκέψου τι σου ταιριάζει. Πριν εξετάσεις τα μόρια και τις πιθανότητες εισαγωγής, αναρωτήσου:

Τι μου αρέσει;

Σε ποιο αντικείμενο θα ήθελα να αφιερώσω τα επόμενα χρόνια;

Ποιες επαγγελματικές προοπτικές με εκφράζουν περισσότερο;

Δημιούργησε μια πρώτη σειρά προτεραιότητας. Αφού συγκεντρώσεις πληροφορίες, μπορείς να καταγράψεις τις σχολές που σε ενδιαφέρουν περισσότερο και να τις τοποθετήσεις σε μια πρώτη σειρά προτίμησης για να:

ξεκαθαρίσεις τις επιλογές σου

εντοπίσεις τυχόν διλήμματα

οργανώσεις τη σκέψη σου

προετοιμαστείς καλύτερα για την τελική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Πώς υπολογίζονται τα μόρια πριν τις Βάσεις 2026

Οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι δίνουν την πρώτη εικόνα για το αν θα καταφέρουν να εισαχθούν στα ΑΕΙ της επιλογής τους και το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι μαθητές είναι να υπολογίσουν τα μόρια τους.

Τα μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον γραπτό βαθμό κάθε μαθήματος (στην κλίμακα 0-20) με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στη συνέχεια αθροίζονται τα 4 γινόμενα και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 1000.

Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ θα είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Ο συνολικός αριθμός μορίων προκύπτει ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βαθμολογία: Λαμβάνετε τον γραπτό σας βαθμό σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα (με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου).

Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε μάθημα έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας που ορίζεται από το αντίστοιχο Επιστημονικό Πεδίο και το Τμήμα (συνήθως 25% ή 30% ή 40%, με το άθροισμα των συντελεστών και των 4 μαθημάτων να βγάζει σύνολο 100%).

Υπολογισμός Γινομένου: Πολλαπλασιάζετε τον βαθμό κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Άθροισμα: Προσθέτετε τα 4 γινόμενα που προέκυψαν.

Τελικό Σύνολο: Πολλαπλασιάζετε το άθροισμα επί 1000 για να πάρετε τα τελικά μόρια.

Για να βρείτε άμεσα και εύκολα το σύνολο των μορίων σας χωρίς χειροκίνητες πράξεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμες διαδικτυακές εφαρμογές:

Την επίσημη εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας στον Υπολογισμό Μορίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ

Την υπηρεσία του Gov.gr

Τους αναλυτικούς πίνακες που προσφέρουν εκπαιδευτικοί οργανισμό

Πού θα κινηθούν οι Βάσεις 2026

Όπως εκτίμησε ο εκπαιδευτικός και αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι φετινές βάσεις αναμένεται να κινηθούν χωρίς μεγάλες μεταβολές σε σχέση με πέρυσι.

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) για κάθε Επιστημονικό Πεδίο διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): 8,91 (ελαφρά μειωμένο από 9,04)

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών): 10,48 (αυξημένο από 9,82)

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Υγείας): 9,84 (από 9,60)

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής): 8,25 (από 8,40)

Η ΕΒΕ αποτελεί το κατώτατο βαθμολογικό όριο εισαγωγής, το οποίο υπολογίζεται στο 80% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων.

Ο κ. Χατζητέγας εκτίμησε ότι στα πεδία των Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Οικονομίας-Πληροφορικής θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, καθώς οι επιδόσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από πέρυσι. Αντίθετα, στα πεδία των Θετικών και των Σπουδών Υγείας αναμένεται άνοδος.

«Η άνοδος προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε τριπλασιασμό των αρίστων στην κλίμακα από 18 έως 20. Πέρυσι το ποσοστό αυτό ήταν 10%, ενώ φέτος ανέρχεται στο 30%, με το μάθημα της Φυσικής να ανεβάζει ουσιαστικά τις βάσεις και στα δύο επιστημονικά πεδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις ιατρικές σχολές προβλέπεται ελαφρά άνοδος, περίπου 200-250 μορίων. Αντίστοιχα, για τις θετικές και πολυτεχνικές σχολές αναμένεται «οπωσδήποτε άνοδος των βάσεων», γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα οδηγήσει σε περισσότερες κενές θέσεις, ως «παρενέργεια της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής».

Συνολικά, εκτιμάται ότι πάνω από 10.000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια θα παραμείνουν κενές, εξαιτίας της εφαρμογής της ΕΒΕ.

Πότε βγαίνουν οι Βάσεις 2026

Για τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026 μίλησε πριν λίγες μέρες, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, δίνοντας ένα πιο ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για μαθητές και γονείς, ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι «περιμένουμε γύρω στις 26-29 Ιουνίου την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα (Βάσεις) τέλος Ιουλίου», διευκρινίζοντας ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά μαθήματα και απομένουν τα ειδικά.

Όπως είπε: «έδιναν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, και από αύριο ξεκινάμε με τα αγγλικά, τα ειδικά μαθήματα, μέχρι το τέλος του μήνα».