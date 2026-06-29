Μεγάλη η ανησυχία για τη μείωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών: Πού μειώθηκαν κατά 40%

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Έντονη διαμαρτυρία εκφράζει ο ΠΣΥΚΣΑΥΠ για τη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν διοικητικά τα ΚΕΔΑΣΥ, ζητώντας άμεση επανεξέταση των αποφάσεων και ενίσχυση με μόνιμο διοικητικό προσωπικό.

Έντονη διαμαρτυρία και βαθιά ανησυχία προκαλεί στον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΚΕΔΑΣΥ, ΣΑΕΚ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας η δραστική μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για παροχή διοικητικού έργου στα ΚΕΔΑΣΥ.

Με επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο ΠΣΥΚΣΑΥΠ ζητά την άμεση επανεξέταση των αποφάσεων, καθώς, όπως επισημαίνει, η μείωση των θέσεων έρχεται σε μια περίοδο που οι ανάγκες και οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ αυξάνονται συνεχώς.

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Μείωση αποσπάσεων κατά περίπου 40%

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, κατά το σχολικό έτος 2025-2026 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 35 αποσπάσεις εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στα ΚΕΔΑΣΥ.

Από αυτές, οι 18 προέρχονταν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι 17 από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για την περίοδο 2026-2029, όμως, εγκρίθηκαν μόλις 22 αποσπάσεις εκπαιδευτικών, εκ των οποίων 7 από τη Δευτεροβάθμια και 15 από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από 35 αποσπάσεις σε 22

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον ΠΣΥΚΣΑΥΠ, δείχνουν μείωση κατά 13 θέσεις, ποσοστό που προσεγγίζει το 40% σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος.

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Ο Σύλλογος τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τη νέα σχολική χρονιά, καθώς οι φετινές αποσπάσεις δεν είναι ετήσιες αλλά τριετούς διάρκειας.

Ανησυχία για την περίοδο 2026-2029

Ο ΠΣΥΚΣΑΥΠ επισημαίνει ότι η απόφαση προδιαγράφει συνθήκες σοβαρής υποστελέχωσης για ολόκληρη την περίοδο 2026-2029.

Όπως αναφέρει, η μείωση του προσωπικού διοικητικής υποστήριξης δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ, τα οποία ήδη διαχειρίζονται αυξημένο όγκο εργασίας.

Οι αυξημένες ανάγκες των ΚΕΔΑΣΥ

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι τα ΚΕΔΑΣΥ αποτελούν βασικό θεσμό υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εξυπηρετούν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς της εκπαίδευσης, ενώ η καθημερινή τους λειτουργία απαιτεί σύνθετες διοικητικές διαδικασίες και επαρκή στελέχωση.

«Οι αρμοδιότητες αυξάνονται, η υποστήριξη μειώνεται»

Ο Σύλλογος θέτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν, ενώ οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ διευρύνονται και οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, η διοικητική τους υποστήριξη να μειώνεται σε τέτοιο ποσοστό.

Η ανησυχία εντείνεται, όπως σημειώνεται, από το γεγονός ότι οι αποφάσεις έχουν τριετή διάρκεια.

Δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των ΚΕΔΑΣΥ

Ο ΠΣΥΚΣΑΥΠ αναφέρει ακόμη ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των ΚΕΔΑΣΥ, οι οποίες είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο μέσω των κατά τόπους ΠΥΣΔΙΠ.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Σύλλογο, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποσπάστηκαν εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν τα τελευταία χρόνια σε ΚΕΔΑΣΥ και γνώριζαν σε βάθος τη διοικητική τους λειτουργία.

Τι ζητά ο Σύλλογος

Ο ΠΣΥΚΣΑΥΠ ζητά την άμεση επανεξέταση των αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στα ΚΕΔΑΣΥ.

Παράλληλα, ζητά την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών διοικητικής υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας.

Μόνιμο διοικητικό προσωπικό

Κεντρικό αίτημα του Συλλόγου είναι και ο προγραμματισμός για την ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ με επαρκές και μόνιμο διοικητικό προσωπικό.

Όπως τονίζεται, η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ είναι κρίσιμη για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η αναφορά στη συνάντηση με την υπουργό

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και στη συνάντηση του Συλλόγου με την υπουργό Παιδείας στις 16 Μαρτίου 2026.

Ο ΠΣΥΚΣΑΥΠ σημειώνει ότι τότε είχε αναγνωριστεί η σοβαρή υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ από διοικητικό προσωπικό και το δυσανάλογο βάρος εργασίας που σηκώνουν οι ελάχιστοι διοικητικοί υπάλληλοι.

«Η απόφαση δεν κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης»

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι η απόφαση για περιορισμό των αποσπάσεων, σε συνδυασμό με την τριετή διάρκειά τους, δεν κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και αναβάθμισης των ΚΕΔΑΣΥ.

Για τον λόγο αυτό καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.

Η ουσία της διαμαρτυρίας

Η παρέμβαση του ΠΣΥΚΣΑΥΠ αναδεικνύει το ζήτημα της διοικητικής στήριξης των ΚΕΔΑΣΥ ως κρίσιμο για τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η μείωση των αποσπάσεων δεν αποτελεί απλώς αριθμητική μεταβολή, αλλά απόφαση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καθημερινή εξυπηρέτηση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.