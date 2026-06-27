Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 2026

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Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τα καταστήματα να μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις του 2026, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές για αρκετές εβδομάδες.

Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως σε ένδυση, υπόδηση και άλλα καταναλωτικά είδη.

Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν οι εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.

Η περίοδος των εκπτώσεων θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, δίνοντας σε καταναλωτές και επιχειρήσεις ένα ευρύ χρονικό διάστημα για αγορές και εμπορική κίνηση.

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

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Για το 2026, η Κυριακή αυτή είναι η 19η Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τι πρέπει να αναγράφεται στις τιμές

Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Στα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση πρέπει να αναγράφεται με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τόσο η αρχική όσο και η νέα μειωμένη τιμή, είτε πάνω στα ίδια τα προϊόντα είτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται.

Ποια θεωρείται αρχική τιμή

Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

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Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Τι ισχύει για τα ποσοστά έκπτωσης

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως για παράδειγμα «30% έκπτωση» ή «50% έκπτωση», δεν είναι πάντοτε υποχρεωτική.

Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει αν θα αναγράψει ποσοστό, όμως όταν το κάνει, θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση και όχι για άλλη εμπορική ενέργεια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν μεγάλο μέρος των προϊόντων ενός καταστήματος.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης μπορεί να καταστεί υποχρεωτική όταν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων που διαθέτει η επιχείρηση.

Τι ισχύει για stock και outlet

Ειδικό καθεστώς ισχύει για τα καταστήματα τύπου stock και outlet.

Τα συγκεκριμένα καταστήματα οφείλουν να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή πώλησης, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει ακριβώς τη διαφορά.

Εκπτώσεις και προσφορές δεν είναι το ίδιο

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ξεχωρίζουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές.

Οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της σεζόν, ενώ οι προσφορές, ειδικά όταν η μείωση τιμής είναι πολύ μεγάλη, αφορούν συχνά είδη παλαιότερης περιόδου.

Όταν υπάρχουν προσφορές, πρέπει να υπάρχει σχετική αναρτημένη πινακίδα στο κατάστημα.

Τα προϊόντα σε προσφορά πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς, όχι απαραίτητα το ποσοστό μείωσης. Σε πολλές περιπτώσεις προσφορών αναγράφεται επίσης ότι δεν γίνονται αλλαγές.

Τα βασικά SOS για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχει αναγγελία εκπτώσεων στο κατάστημα και αν οι τιμές είναι αναρτημένες με σαφήνεια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διπλή τιμή, δηλαδή στην αρχική και στη νέα μειωμένη τιμή, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν η έκπτωση είναι πραγματική.

Τι να προσέξουν πριν την αγορά

Πριν από κάθε αγορά, οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν αν το προϊόν ανήκει σε έκπτωση ή προσφορά και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών.

Η περίοδος των θερινών εκπτώσεων μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, αρκεί οι αγορές να γίνονται με προσοχή, έλεγχο και σωστή ενημέρωση.