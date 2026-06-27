ΚΟΚ: Τι αλλάζει για ηλεκτρικά πατίνια, ανηλίκους και εταιρείες ενοικίασης

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Νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυξημένα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία τους.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα ρύθμιση, με βασικές αλλαγές την απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, την υποχρεωτική ασφάλιση και την αύξηση των προστίμων για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Η ρύθμιση εντάχθηκε αυτόνομα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, χωρίς να προχωρήσουν προς το παρόν οι υπόλοιπες αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που είχαν προαναγγελθεί.

Γιατί προωθείται η νέα ρύθμιση

Η παρέμβαση έρχεται με φόντο την αυξανόμενη ανησυχία για τα τροχαία ατυχήματα με ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται παιδιά και έφηβοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και κυρίως η προστασία των ανηλίκων.

Απαγόρευση χρήσης κάτω των 17 ετών

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την ηλικία των οδηγών.

Με το νέο πλαίσιο, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση ειδικά οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία.

Πρόστιμο και ακινητοποίηση οχήματος

Η παράβαση της απαγόρευσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α του ΚΟΚ.

Το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ. Εφόσον το πατίνι είναι ιδιωτικής χρήσης, προβλέπεται και υποχρεωτική ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα 20 ημερών.

Τι ισχύει για πώληση και ενοικίαση

Αντίστοιχοι περιορισμοί θα ισχύουν και για τις επιχειρήσεις που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια.

Το νέο πλαίσιο απαγορεύει την πώληση, την ενοικίαση και κάθε μορφή διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Υποχρεωτικός έλεγχος ηλικίας

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία του ενδιαφερόμενου πριν από τη συναλλαγή.

Η επαλήθευση θα γίνεται με έντυπο ή ψηφιακό δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης ή μέσω της σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας επαλήθευσης ηλικίας. Αν υπάρχει αμφιβολία για την ηλικία, η συναλλαγή δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί.

Πρόστιμο 1.000 ευρώ στις επιχειρήσεις

Σε περίπτωση που εταιρείες πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Η ρύθμιση στοχεύει στο να μεταφέρει ευθύνη και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ή την ενοικίαση των οχημάτων αυτών.

Τι ισχύει για τα κοινόχρηστα πατίνια

Παραμένουν σε ισχύ οι υποχρεώσεις των εταιρειών κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο γεωεντοπισμός των οχημάτων, ο αυτόματος περιορισμός ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα την ώρα και η δυνατότητα αποκλεισμού της κυκλοφορίας σε περιοχές που θα ορίζουν οι δήμοι ή οι αρμόδιες αρχές.

Αυστηροποιούνται και οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρούνταν με πρόστιμο 30 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο, μεταφέρεται στην κατηγορία Ε3-Α και το πρόστιμο αυξάνεται στα 350 ευρώ.

Η αύξηση του προστίμου αποσκοπεί στο να αποτραπεί η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε οδικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας.

Οι συγκεκριμένοι δρόμοι θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τέτοια οχήματα, καθώς ο κίνδυνος σοβαρού τροχαίου ατυχήματος είναι αυξημένος.

Για πρώτη φορά καθιερώνεται υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει σωματικές βλάβες τρίτων, θάνατο, υλικές ζημιές, καθώς και την αστική ευθύνη του οδηγού.

Το ελάχιστο όριο ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται στις 50.000 ευρώ ετησίως. Προβλέπεται επίσης επιπλέον κάλυψη προσωπικού ατυχήματος του οδηγού ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση κυκλοφορίας χωρίς ασφαλιστήριο, το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε 250 ευρώ.

Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει πλέον, σε κάθε έλεγχο, να μπορούν να επιδείξουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης, έντυπο ή ψηφιακό. Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτουν και αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Όπως σημείωσε, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με θύματα σε αρκετές περιπτώσεις παιδιά, γεγονός που οδήγησε στην επίσπευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Ο στόχος του νέου πλαισίου

Σύμφωνα με τον κ. Κώτσηρα, στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο κανόνων.

Η βασική επιδίωξη είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια στους δρόμους, να περιοριστούν τα ατυχήματα και να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει αυστηρότερους κανόνες στη χρήση, την πώληση και την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών.

Η απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, η υποχρεωτική ασφάλιση και τα αυξημένα πρόστιμα δείχνουν ότι η πολιτεία αντιμετωπίζει πλέον τα ηλεκτρικά πατίνια ως ζήτημα οδικής ασφάλειας και όχι απλώς ως μέσο μικροκινητικότητας.