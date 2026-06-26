Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποιοί παίρνουν 700 έως 1.000 ευρώ

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Επίδομα 700 έως 1.000 ευρώ χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε μονογονείς πατέρες, μέσω των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για το 2026.

Επίδομα που ξεκινά από τα 700 ευρώ και φτάνει έως τα 1.000 ευρώ χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το 2026.

Η ενίσχυση αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, αλλά και μονογονείς πατέρες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Το πρόγραμμα αφορά δικαιούχους που είναι άμεσα ασφαλισμένοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπονται για το έτος 2026.

Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη τριών ή περισσότερων τέκνων με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, η οποία προέρχεται από τον άμεσα δικαιούχο γονέα.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το πρόγραμμα προβλέπει δύο επίπεδα οικονομικής ενίσχυσης, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

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Συγκεκριμένα, προβλέπεται επίδομα 700 ευρώ για 2.300 τρίτεκνες μητέρες ή μονογονείς τρίτεκνους πατέρες και επίδομα 1.000 ευρώ για 600 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πολύτεκνους πατέρες.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 15 Ιουνίου και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου.

Οι κατηγορίες δικαιούχων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, με ασφαλιστική ενημερότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν εργάτες γης με τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, καθώς και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι και συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη ενεργοί και συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ που καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, καθώς και υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ και εξακολουθούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΛΑΕ.

Για τη χορήγηση του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη άγαμα και άνεργα τέκνα έως 18 ετών.

Επίσης, υπολογίζονται παιδιά έως 19 ετών που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και φοιτητές έως 24 ετών που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια, ανώτερες σχολές, ΣΑΕΚ ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ.

Για τα τέκνα με αναπηρία 50% και άνω, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των ηλικιακών ορίων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, στοιχείο που είναι κρίσιμο για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας.

Πότε θα καταβληθούν τα ποσά

Τα ποσά θα καταβληθούν στους τελικούς δικαιούχους που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις του προγράμματος και τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέσω της αίτησης.

Στο τραπέζι αλλαγές στα κοινωνικά επιδόματα

Την ίδια ώρα, εξετάζεται αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα κοινωνικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, συνολικής δαπάνης άνω των 3,2 δισ. ευρώ.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι ετήσιοι επανυπολογισμοί και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, που προκύπτουν όταν οι πρώτες δόσεις υπολογίζονται με βάση εισοδήματα παλαιότερων ετών.

Σύμφωνα με το σενάριο που βρίσκεται υπό συζήτηση, η πρώτη δόση επιδομάτων θα μπορούσε να υπολογίζεται μόνιμα με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να περιοριστούν οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές ποσών, ενώ συζητείται και αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να γίνεται πιο ομαλά η καταβολή των παροχών.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι δικαιούχοι που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσα στην προθεσμία.

Η 15η Ιουλίου αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για όσους θέλουν να διεκδικήσουν το επίδομα των 700 ή 1.000 ευρώ μέσω των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.