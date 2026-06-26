Εκπαιδευτικοί: Οργή για το επίδομα ανεργίας και την αύξηση των ενσήμων

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Αντιδράσεις προκαλεί το πλαίσιο για το επίδομα ανεργίας των εκπαιδευτικών, με αιχμές για την αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων από 125 σε 175 και για τον περιορισμό του ποσού που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το πλαίσιο για το επίδομα ανεργίας των εκπαιδευτικών, με αιχμές τόσο για την αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων όσο και για το ποσό που τελικά μπορεί να λάβει ο δικαιούχος.

Καταγγελίες που φτάνουν στο iPaidia.gr αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρότερες προϋποθέσεις, καθώς τα απαιτούμενα ένσημα αυξήθηκαν από 125 σε 175, με αναφορά στον νόμο Κεραμέως.

Η αύξηση των ενσήμων

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η αλλαγή από τα 125 στα 175 ένσημα δημιουργεί πρόσθετο εμπόδιο για εκπαιδευτικούς που περιμένουν να στηριχθούν οικονομικά σε περιόδους ανεργίας.

Η καταγγελία για το ποσό που καταβάλλεται

Παράλληλα, έντονη είναι η κριτική και για το ποσό που μπορεί τελικά να λάβει ο δικαιούχος.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ακόμη και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, υπάρχει δέσμευση ότι «στο χέρι» μπορεί να καταβληθεί μόνο το μισό ποσό, γεγονός που προκαλεί αγανάκτηση.

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Η διατύπωση της αντίδρασης είναι ιδιαίτερα σκληρή, καθώς γίνεται λόγος για «απαράδεκτο» πλαίσιο και για νομοθετήματα που επιβαρύνουν τους εκπαιδευτικούς αντί να τους στηρίζουν.

«Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά τα νομοθετήματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα οργής που προκαλούν οι αλλαγές.

Το θέμα αγγίζει άμεσα εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας και προσδοκούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Η αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων και ο περιορισμός του καταβαλλόμενου ποσού παρουσιάζονται ως δύο βασικά σημεία που δυσκολεύουν την πρόσβαση στο επίδομα και εντείνουν την ανασφάλεια.

Η καταγγελία αναδεικνύει την ανάγκη να επανεξεταστεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος ανεργίας στους εκπαιδευτικούς.

Το βασικό αίτημα που προκύπτει είναι να υπάρξει δικαιότερη αντιμετώπιση, χωρίς πρόσθετα εμπόδια και χωρίς περιορισμούς που μειώνουν ουσιαστικά τη στήριξη προς όσους τη χρειάζονται.