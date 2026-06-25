Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Πώς αλλάζουν τα δεδομένα ανά πεδίο – Ποιά μαθήματα είχαν καλύτερη εικόνα

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Τα ενδιαφέροντα στατιστικά των Πανελλαδικών 2026 δείχνουν έντονες διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες, με υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση σε βασικά μαθήματα αλλά και σημαντικές επιδόσεις στην κλίμακα των αριστούχων.

Τα στατιστικά των Πανελλαδικών 2026 δίνουν μια πρώτη καθαρή εικόνα για τις επιδόσεις των υποψηφίων, αναδεικνύοντας τόσο τα μαθήματα στα οποία καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση όσο και εκείνα όπου υπήρξε αξιοσημείωτη παρουσία αριστούχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι συνολικοί υποψήφιοι ανήλθαν σε 89.032. Από αυτούς, οι 75.109 προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 13.923 από τα ΕΠΑΛ, αριθμοί που αποτυπώνουν το συνολικό εύρος της φετινής εξεταστικής διαδικασίας.

Τα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση εμφανίζεται στα Μαθηματικά του 4ου πεδίου, όπου το 64,07% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10.

Ακολουθούν τα Αρχαία με 55,67% και η Ιστορία με 52,10%, δύο μαθήματα στα οποία περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους βρέθηκαν κάτω από τη βάση.

Η εικόνα σε Οικονομία, Χημεία και Πληροφορική

Υψηλά ποσοστά χαμηλών επιδόσεων καταγράφονται και στην Οικονομία, όπου το ποσοστό κάτω από τη βάση φτάνει το 48,09%.

Στη Χημεία το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 43,06%, ενώ στην Πληροφορική φτάνει το 41,13%, δείχνοντας ότι οι δυσκολίες δεν περιορίζονται σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο.

Πανελλήνιες 2026: Ποιά μαθήματα δυσκόλεψαν τους υποψηφίους

Στη Φυσική, το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση ανέρχεται στο 39,71%.

Στη Βιολογία το ποσοστό είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα της ίδιας ομάδας στοιχείων, αλλά παραμένει σημαντικό, καθώς φτάνει το 34,78%.

Τα σημεία που ξεχωρίζουν

Από τα στοιχεία ξεχωρίζει κυρίως η επίδοση στα Μαθηματικά του 4ου πεδίου, καθώς σχεδόν δύο στους τρεις υποψηφίους βρέθηκαν κάτω από τη βάση.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η εικόνα στα Αρχαία και την Ιστορία, όπου οι χαμηλές επιδόσεις ξεπερνούν το 50%, στοιχείο που δείχνει τη δυσκολία των μαθημάτων για μεγάλο μέρος των υποψηφίων.

Οι αριστούχοι ανά μάθημα

Στην κλίμακα των αριστούχων, δηλαδή πάνω από 18, η Πληροφορική εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό, με 16,41%.

Ακολουθούν η Χημεία με 15,87%, η Οικονομία με 14,22%, η Ιστορία με 13,69%, η Βιολογία με 12,51% και τα Μαθηματικά με 8,34%.

Η καλύτερη εικόνα στη βαθμολογική ζώνη 10-20

Στα μαθήματα με καλύτερη συνολική εικόνα από 10 έως 20, ξεχωρίζει η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο 3ο πεδίο, με ποσοστό 92,15%.

Ακολουθούν η Βιολογία με 65,22% και η Φυσική με 60,29%, δείχνοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση υποψηφίων πάνω από τη βάση σε σχέση με άλλα μαθήματα.

Το χαμηλό ποσοστό κάτω από τη βάση στη Γλώσσα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο 3ο πεδίο, καθώς μόνο το 7,85% των υποψηφίων βρέθηκε κάτω από τη βάση.

Πανελλήνιες 2026 – Ανάλυση: Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία – Αυτά είναι τα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί έντονα το μάθημα από άλλα εξεταζόμενα μαθήματα, στα οποία τα ποσοστά κάτω από το 10 είναι πολλαπλάσια.

Η συνολική εικόνα των στατιστικών δείχνει ότι οι Πανελλαδικές 2026 είχαν έντονες αντιθέσεις: σε ορισμένα μαθήματα καταγράφηκαν πολύ υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση, ενώ σε άλλα υπήρξε σαφώς καλύτερη βαθμολογική κατανομή.

Πηγή φώτο: Μάριος Μαγιολαδίτης