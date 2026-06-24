Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Επίσημο! Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμοί

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Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων.

Υπενθυμίζουμε ότι, το iPaidia.gr ΠΡΩΤΟ είχε γράψει ότι θα ανακοινωθούν νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης. Δείτε εδώ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους τόσο από τα σχολεία όσο και ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των αποτελεσμάτων.

Πώς θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία

Οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας.

Σε αυτές δεν θα εμφανίζονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Η ηλεκτρονική αναζήτηση των βαθμών

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr.

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Για την είσοδο στην εφαρμογή θα χρειαστεί να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ενημέρωση και με SMS

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η δυνατότητα αυτή αφορά όσους είχαν δηλώσει εγκαίρως ότι επιθυμούν να ενημερωθούν μέσω SMS για τα αποτελέσματά τους.

Η λειτουργία της εφαρμογής

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET).

Η λειτουργία της γίνεται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει νεότερο δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Θα ακολουθήσει επίσης ενημέρωση για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής.