Σχολικά βιβλία: Καταγγελίες για τον πρόχειρο σχεδιασμό, τις προθεσμίες και τον ρόλο των εκπαιδευτικών

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Κριτική στο Υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία επιλογής των νέων σχολικών βιβλίων, κάνοντας λόγο για ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και μεταφορά ευθυνών στους εκπαιδευτικούς.

Έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο προχωρά η διαδικασία επιλογής των νέων σχολικών βιβλίων ασκούν οι εκπαιδευτικοί, κάνοντας λόγο για πρόχειρο σχεδιασμό, καθυστερήσεις και διοικητικές αστοχίες.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται η εφαρμογή του λεγόμενου «πολλαπλού βιβλίου», εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Παιδείας μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς ευθύνες που συνδέονται με έναν συνολικό σχεδιασμό ο οποίος, όπως αναφέρει, δεν έχει προετοιμαστεί με τον αναγκαίο τρόπο.

Η κριτική για τη διαδικασία επιλογής

Η ΕΛΜΕ Χίου αντιδρά στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την επιλογή των νέων διδακτικών βιβλίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η προθεσμία έως τις 29 Ιουνίου δεν αφήνει τον αναγκαίο χρόνο στους εκπαιδευτικούς και στους Συλλόγους Διδασκόντων για ουσιαστική μελέτη, επιστημονική αξιολόγηση και παιδαγωγική συζήτηση.

Σχολικά βιβλία: Οι καθυστερήσεις και οι αλλαγές σχεδιασμού

Η Ένωση επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση του πολλαπλού βιβλίου έχει θεσμοθετηθεί εδώ και πέντε χρόνια, ωστόσο η διαδικασία εξακολουθεί να συνοδεύεται από καθυστερήσεις, παρατάσεις και αλλαγές στον σχεδιασμό.

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Κατά την ΕΛΜΕ Χίου, το γεγονός αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρές διοικητικές αδυναμίες και έλλειψη ουσιαστικής προετοιμασίας, την ώρα που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ολοκληρώσουν γρήγορα μια κρίσιμη παιδαγωγική διαδικασία.

Η πίεση στους εκπαιδευτικούς

Η ΕΛΜΕ Χίου θέτει το ερώτημα πώς μια διαδικασία που καθυστέρησε για χρόνια μετατρέπεται ξαφνικά σε κατεπείγουσα υποχρέωση για τα σχολεία.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η επιλογή των βιβλίων ζητείται σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίοδο, καθώς συμπίπτει με εξετάσεις, διόρθωση γραπτών και ολοκλήρωση αποτελεσμάτων, γεγονός που αυξάνει την πίεση στους εκπαιδευτικούς.

Το ζήτημα των ΕΠΑΛ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς η ΕΛΜΕ Χίου ζητά να εξηγηθεί γιατί η διαδικασία αλλαγής των σχολικών βιβλίων δεν αφορά τα ΕΠΑΛ.

Η Ένωση θέτει ζήτημα ίσης μεταχείρισης μαθητών και σχολικών μονάδων, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές στα σχολικά βιβλία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά.

Προβληματισμός για εκδοτικούς οίκους

Στην ανακοίνωση εκφράζεται επίσης προβληματισμός για τη συμμετοχή εκδοτικών οίκων στη διαδικασία επιλογής των νέων βιβλίων.

Η ΕΛΜΕ Χίου αναφέρει ότι ορισμένοι από αυτούς συνδέονται με φροντιστηριακές δομές, αφήνοντας αιχμές για την ανάγκη διαφάνειας και επιστημονικής τεκμηρίωσης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.

Η Ένωση ζητά να δοθεί επαρκής χρόνος στους εκπαιδευτικούς και στους Συλλόγους Διδασκόντων, ώστε να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τα νέα διδακτικά εγχειρίδια.

Ζητά επίσης να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και εξέτασης των προσφυγών πριν από οποιαδήποτε τελική επιλογή βιβλίων, καθώς και να διασφαλιστούν διαδικασίες με διαφάνεια και επιστημονική βάση.

Η ΕΛΜΕ Χίου καλεί το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει, όπως αναφέρει, τη μεταφορά ευθυνών προς τους εκπαιδευτικούς και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Κλείνοντας, χαρακτηρίζει το πολλαπλό βιβλίο χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπαιδευτικής πολιτικής που βασίζεται σε επικοινωνιακές εξαγγελίες, χωρίς επαρκή προετοιμασία, με διαρκείς παλινωδίες και μετακύλιση ευθυνών στη σχολική κοινότητα.