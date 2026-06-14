Δωρεάν εργαλείο για εκπαιδευτικούς σχετικά με το πολλαπλό βιβλίο

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Η «Πυξίδα Διδακτικών Πακέτων» είναι ένα δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν και να συγκρίνουν τα διαθέσιμα πακέτα του πολλαπλού βιβλίου.

Ένα νέο δωρεάν ψηφιακό εργαλείο έρχεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν πιο εύκολα τη διαδικασία επιλογής διδακτικών πακέτων στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου.

Πρόκειται για την «Πυξίδα Διδακτικών Πακέτων», μια εφαρμογή που δημιούργησε ο Νίκος Βασιλικός, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο να διευκολύνει τους συναδέλφους του στην αναζήτηση, την ταξινόμηση και τη σύγκριση των διαθέσιμων διδακτικών πακέτων.

Μέσα από την εφαρμογή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει βαθμίδα, τάξη και μάθημα και στη συνέχεια να δει συγκεντρωμένα και οργανωμένα τα αντίστοιχα πακέτα. Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης, αποθήκευσης αγαπημένων επιλογών, αλλά και εκτύπωσης λίστας, ώστε το υλικό να μπορεί να αξιοποιηθεί στη συζήτηση που γίνεται στον σύλλογο διδασκόντων.

Η «Πυξίδα Διδακτικών Πακέτων» δεν υποκαθιστά την παιδαγωγική κρίση του εκπαιδευτικού και δεν λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του. Λειτουργεί ως ένας πρακτικός βοηθός ξεφυλλίσματος και σύγκρισης, ώστε η τελική επιλογή να γίνεται με πιο γρήγορο, καθαρό και οργανωμένο τρόπο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν, χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού και χωρίς συλλογή προσωπικών δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από κάθε εκπαιδευτικό που θέλει να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των διαθέσιμων επιλογών.

Όπως αναφέρει ο δημιουργός της, η ιδέα προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη της καθημερινότητας στο σχολείο. Ο ίδιος τη δημιούργησε επειδή τη χρειαζόταν ως δάσκαλος και θεώρησε ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη και σε άλλους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται μπροστά στη διαδικασία επιλογής διδακτικών πακέτων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη ΕΔΏ

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