Τι αλλάζει στο ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

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Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ προηγουμένως, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη Βουλή και απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου με θέμα «Ανάγκη άμεσης αύξησης του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες».

«Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου που είναι 20,8%», ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε πως «με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση, προχωρούμε σε μια ακόμη πολύ ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, και για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα άρσης της δέσμευσης σε όσους καταβάλλουν το 25% της βασικής οφειλής τους και ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Επιβραβεύουμε, δηλαδή τη συνέπεια που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρητική λογική».

Παράλληλα «μειώνουμε το κατώφλι ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ αποκτώντας έτσι πρόσβαση 1.000.000 πρόσωπα και επιχειρήσεις σε ένα εργαλείο που δεν είχαν. Παρέχεται η δυνατότητα νέας ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 72 δόσεις. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προχωρά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης που απευθύνεται ακριβώς στους ευάλωτους πολίτες για να προστατέψουν περιουσία τους, αποκτώντας πραγματικό νόημα αυτό που λέμε δεύτερη ευκαιρία».

Ο υπουργός ανέφερε ότι «το ζήτημα αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας και υπογραμμίζει το πραγματικό ενδιαφέρον της παράταξής μας για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, όσα ζητήματα έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα». Η Πολιτεία, σημείωσε, οφείλει να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους που επλήγησαν από την υπαρξιακή κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε πως η πρωτοβουλία αύξησης τους κατασχετού ορίου «δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για το Ιδιωτικό Χρέος που βασίζεται σε μια πολύ απλή αρχή. Να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης». Μια πολιτική που τα αποτελέσματά της «είναι ήδη ορατά, καθώς σήμερα η Ελλάδα έχει Ιδιωτικό Χρέος 94,5% του ΑΕΠ, είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (121,4%), ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων που το 2016 είχε φτάσει στο 48,5% είναι πλέον στο 3,3% – είναι δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών- και μόλις το 2025 είχαμε ρυθμίσεις 6,8 δισ. ευρώ».

Ο υπουργός τόνισε ότι «από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει αλλάξει. Όσο αλλάζει η χώρα αλλάζουν και οι δυνατότητές της και η οικονομική πρόοδος δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν μετατρέπεται σε κοινωνική πρόοδο και αυτό είμαστε εδώ να κάνουμε».

Όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση είπε ότι «συμφωνεί και στο γράμμα και στο πνεύμα της» και η «δουλειά η δική μας ως κυβέρνηση αφορά την αλληλεπίδραση και την ώσμωση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με το να ακούμε τα προβλήματα που φέρνουν οι βουλευτές στο προσκήνιο και οποτεδήποτε έχουμε μια πρόταση που είναι λογική, πρακτική, τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη να την βάζουμε μπροστά, γιατί αφορά την κοινωνία. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι αυτή, να λαμβάνει αποφάσεις με το βλέμμα στην κοινωνία».

Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος χαιρέτισε την ανακοίνωση του υπουργού δηλώνοντας την ικανοποίησή του και λέγοντας ότι η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι έχει πλήρη επίγνωση της κοινωνίας και των προβλημάτων της. Αποδεικνύεται με σαφήνεια, είπε ο βουλευτής ότι «όταν η οικονομία ενισχύεται, τότε υπάρχουν και μέτρα που ενισχύουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Σήμερα είπε «υπάρχουν χιλιάδες δανειολήπτες με κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς που αυτά τα μέτρα θα τα αντιληφθούν πλήρως και θα δουν μια ενίσχυση του εισοδήματός τους, της τάξεως των 350 ευρώ μηνιαίως και δεν είναι καθόλου μα καθόλου λίγο αυτό».

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο ακατάσχετος λογαριασμός ορίζεται από τους ιδιώτες και σύμφωνα με τον νόμο το ελάχιστο ποσό των 1.600 ευρώ πλέον είναι προστατευμένο ακόμα και αν υπάρχουν οφειλές σε Δημόσιο ή τράπεζες.