Διορισμοί εκπαιδευτικών – Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς για τη νέα χρονιά: Έρχονται χιλιάδες κενά και συγχωνεύσεων τμημάτων με υπερμεγέθη αριθμό

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Σοβαρό προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα προκαλεί η ανακοίνωση για 5.500 μόνιμους διορισμούς στην Εκπαίδευση, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, Θ. Τσούχλο, ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων και οδηγεί σε συνέχιση της υποστελέχωσης.

Ο ίδιος κάνει λόγο για «βήμα οπισθοδρόμησης», επισημαίνοντας ότι οι φετινές εξαγγελίες ανατρέπουν προς το χειρότερο τις προσδοκίες δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών, ενώ συνδέει τη μείωση των διορισμών με τον κίνδυνο νέων κενών, συγχωνεύσεων τμημάτων και διατήρησης ενός ασταθούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος από τον Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

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Η ανακοίνωση 5.500 μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση δημιουργεί μείζονα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Στην εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει προβληματισμός και απογοήτευση, ενώ έντονη είναι η ανησυχία δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών που ανέμεναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό .Η μείωση στο ήμισυ από αυτούς των δύο τελευταίων ετών προοιωνίζει ένα αβέβαιο μέλλον. Ενώ ο προγραμματισμός που είχε διαρρεύσει προέβλεπε 20.000 διορισμούς τα δύο επόμενα έτη, οι φετινές εξαγγελίες ανέτρεψαν προς το χειρότερο την όλη κατάσταση. Οδηγούμαστε πλέον σε ένα καθεστώς μόνιμης υποστελέχωσης , ανασφάλειας και απομείωσης στο χώρο της Δημόσιας Παιδείας.

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία του Υπουργείου στο τρέχον σχολικό έτος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο αριθμός των αναπληρωτών ανήλθε στους 16.150, ενώ υπήρχαν πολλές αρνήσεις και παραιτήσεις, εξαιτίας των γνωστών οικονομικών προβλημάτων .Εάν προστεθούν οι 2.600 που αφυπηρετούν τα καταγεγραμμένα κενά προσεγγίζουν τις 19.000. Η ΟΛΜΕ είχε ζητήσει τουλάχιστον διπλάσιους μόνιμους διορισμούς για το 2026- 2027. Εάν η κυβέρνηση το υλοποιούσε θα προσεγγίζαμε τον απαιτούμενο αριθμό αναπληρωτών στην προ των μνημονίων περίοδο και θα οδηγούμαστε σε μια σχετική κανονικότητα.

Στις εννέα Ιουνίου οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες προχώρησαν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας καταγγέλλοντας τη δραστική μείωση των διορισμών. Η απάντηση του ΥΠΑΙΘΑ ήταν η αυστηρή τήρηση του ενός διορισμού σε κάθε μία αποχώρηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οδηγούμαστε εκ νέου στην μνημονιακή περίοδο όταν οι δανειστές μας επέβαλλαν αυτό και άλλα σκληρά μέτρα. Οδηγούμαστε εκ νέου σε χιλιάδες κενά, τα οποία θα κληθούν να καλύψουν οι αναπληρωτές συνάδελφοι. Παράλληλα σημαίνει πως θα συνεχιστεί το καθεστώς συγχωνεύσεων τμημάτων με υπερμεγέθη αριθμό .Η όλη αυτή τακτική διαιωνίζει την εργασιακή ομηρία, δημιουργεί ένα ασταθές εκπαιδευτικό περιβάλλον και υποβαθμίζει την ποιότητα λειτουργίας των δημόσιων σχολείων.

Οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες καλύπτουν σε μέγιστο βαθμό θέσεις μόνιμων διορισμών. Η επίλυση του προβλήματος αυτού θα οδηγήσει στην ομαλή και σταθερή λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Ως πρώτο βήμα από τις Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες προτείνεται η πλήρης εξομοίωση τους με τους μονίμους. Σε λίγες ημέρες η ΔΟΕ και στη συνέχεια η ΟΛΜΕ διοργανώνουν τα επόμενα εκλογικά τους Συνέδρια. Καθίσταται απόλυτα απαραίτητο να υπάρξει διεξοδική συζήτηση και να απαιτηθεί η ανατροπή της συρρίκνωσης που έχει εξαγγελθεί. Οι Παρατάξεις οφείλουν να ομονοήσουν και τα νέα Δ.Σ. να αναλάβουν άμεσα αγωνιστική δράση. Η έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή που προγραμματίζουν οι κυβερνώντες.

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