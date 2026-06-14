ΚΥΣΔΕ: Κρίσιμες συνεδριάσεις για αποσπάσεις και υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών

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Κρίσιμες για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούνται οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έχουν προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Ιουνίου 2026, καθώς στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι αποσπάσεις για το σχολικό έτος 2026-2027, ειδικές κατηγορίες αιτήσεων, ζητήματα Μουσικών Σχολείων και σειρά υπηρεσιακών θεμάτων.

Στην ενημέρωσή του, ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρής Κατσωνόπουλος επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στις αποσπάσεις σε φορείς επηρεάζουν συνολικά τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ θέτει εκ νέου θέμα διαφάνειας, αντικειμενικών κριτηρίων και ισότιμης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις σοβαρών λόγων υγείας, οικογενειακών αναγκών, συνυπηρέτησης και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.

Ενημέρωση σχετικά με τις επικείμενες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 16 και 17 Ιουνίου 2026

Στις 16 και 17 Ιουνίου 2026 συνεδριάζει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), με βασικό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών (κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, ειδικές κατηγορίες, προϋποθέσεις απόσπασης στην ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2026-2027, ζητήματα Μουσικών Σχολείων, καθώς και σειρά υπηρεσιακών θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

• Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε στελέχη εκπαίδευσης.

• Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για εξαιρετικούς λόγους.

• Μετάταξη εκπαιδευτικού στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

• Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ερευνητικά κέντρα.

• Γενικά θέματα αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2026-2027.

• Ζητήματα οργανικών και λειτουργικών κενών στα Μουσικά Σχολεία.

• Εξέταση δικαστικής απόφασης που αφορά μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία του έτους 2025.

Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα

Στις δύο συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ, μεταξύ άλλων, πρόκειται να εξεταστούν οι αιτήσεις απόσπασης κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριμένα:

•57 αιτήσεις αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•83 αιτήσεις συζύγων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ.

•17 αιτήσεις συζύγων ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ.

•2 αιτήσεις συζύγων δικαστικών λειτουργών.

•1 αίτηση συζύγου θρησκευτικού λειτουργού.

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των αποσπάσεων σε φορείς

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου – η ανακοίνωση τους αναμένεται εντέλει στις 15 Ιουνίου (;;;) εκτός απροόπτου – συμπαρασύρει αναπόφευκτα το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών, καθυστερώντας τις αποσπάσεις σε ΠΥΣΔΕ και συνολικά τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, επαναφέρουμε για μία ακόμη φορά το ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας στις αποσπάσεις σε φορείς. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία εξακολουθεί να διενεργείται χωρίς σαφή, αντικειμενικά και μοριοδοτούμενα κριτήρια, χωρίς επαρκή λογοδοσία. Η θέση μας παραμένει σταθερή, οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ, με πλήρη διαφάνεια, δημοσιοποιημένα κριτήρια και ίση μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών.

Ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων για τις αποσπάσεις, τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι η θέση μας στο ΚΥΣΔΕ ήταν, είναι και θα παραμείνει υπέρ του εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας, η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια δεν μπορούν να εγκλωβίζονται σε στενές γραμματικές ερμηνείες του νόμου ή σε αναχρονιστικές διατάξεις.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια επιβαρύνει ασφυκτικά τα νοικοκυριά και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τις οικογένειές τους με ιδιαίτερα αυξημένο οικονομικό κόστος, το ελάχιστο που μπορεί να πράξει η πολιτεία είναι να διευκολύνει τις αποσπάσεις για λόγους υγείας, οικογενειακούς, συνυπηρέτησης και σοβαρών κοινωνικών αναγκών. Πρόκειται για μια διευκόλυνση που δεν επιβαρύνει οικονομικά το κράτος, αλλά στηρίζει ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε και στο ειδικό καθεστώς μεταθέσεων και αποσπάσεων που εξακολουθεί να ισχύει στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Ένα καθεστώς το οποίο στερείται διαφάνειας και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την ισότιμη μεταχείριση των συναδέλφων. Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις στο Υπουργείο έχουν αντιληφθεί την ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης του σχετικού πλαισίου (δημόσια δήλωση και ομολογία της Υπουργού για το ισχύον πλαίσιο).

Ταυτόχρονα, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης για σοβαρούς επιγενόμενους λόγους υγείας ή άλλες εξαιρετικές περιστάσεις που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Αντίστοιχα, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να αποκλείονται από κάθε δυνατότητα απόσπασης λόγω της διετούς υποχρεωτικής παραμονής στην περιοχή διορισμού τους, όταν προκύπτουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση.

Χρειάζεται άμεσα επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών. Ένα πλαίσιο που σε μεγάλο βαθμό παραμένει εγκλωβισμένο σε λογικές και ανάγκες προηγούμενων δεκαετιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του 2026.

Ζητούμε ένα δικαιότερο, πιο σύγχρονο, πιο διαφανές και πιο ανθρώπινο σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών, που θα σέβεται τον εκπαιδευτικό, θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες και θα αντιμετωπίζει με ανθρωπιά και ευαισθησία τις περιπτώσεις που το απαιτούν.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ στις 16 και 17 Ιουνίου θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση για όλα τα εξεταζόμενα θέματα, τις αποφάσεις που θα ληφθούν, καθώς και για τις θέσεις, τις παρεμβάσεις και τις διεκδικήσεις μας μέσα στο Συμβούλιο.

Παράλληλα, εκτιμούμε ότι θα έχουμε σαφέστερη εικόνα για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των αποσπάσεων, δηλαδή για το πότε θα επικυρωθούν τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα, πότε θα ενεργοποιηθεί το σύστημα των αποσπάσεων, αλλά και για όλες τις επόμενες διαδικασίες που αφορούν τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

Η έγκυρη ενημέρωση, η διαφάνεια και η συνεχής διεκδίκηση αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτες αρχές. Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με συνέπεια, τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα για ένα δικαιότερο πλαίσιο υπηρεσιακών μεταβολών, με σεβασμό στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους. Με σταθερό προσανατολισμό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, παραμένουμε παρόντες σε κάθε κρίσιμη διαδικασία, διεκδικώντας λύσεις, διαφάνεια, ίση μεταχείριση και ανθρώπινη αντιμετώπιση για όλους. Συνεχίζουμε με ευθύνη και αγωνιστικότητα, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν κατακτάται χωρίς συλλογική διεκδίκηση, ενότητα και επιμονή.

Θοδωρής Κατσωνόπουλος Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ