Καταγγελία ΕΛΜΕΖ για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας: «Για τα κενά φταίνε οι εκπαιδευτικοί που ζητούν άδειες»

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Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα γύρω από τα κενά στα σχολεία, τις προσλήψεις αναπληρωτών και τις ανάγκες της ειδικής αγωγής, μετά τη συνάντηση με τη ΔΔΕ.

Σοβαρές αιχμές για τα κενά στα σχολεία της Ζακύνθου, τις προσλήψεις αναπληρωτών και τις ανάγκες της ειδικής αγωγής αφήνει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, μετά τη συνάντηση που είχε με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της κινητοποίησης για τις σχεδιαζόμενες περικοπές σε διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕΖ, από τη συζήτηση προέκυψε ότι η ΔΔΕ δήλωσε πως δεν γνωρίζει και δεν έχει γνώμη για τις περικοπές, ενώ –όπως αναφέρει η Ένωση– αμφισβήτησε τα στοιχεία για τις πιστώσεις των αναπληρωτών με την απάντηση «αυτά τα λέτε εσείς». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ειδική αγωγή, καθώς, όπως σημειώνει η ΕΛΜΕΖ, διατυπώθηκε η θέση ότι η παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα έχει «περισσότερους από τη Γερμανία», με λύση τα τμήματα ένταξης.

Η Ένωση καταγράφει ακόμη ότι στη συζήτηση τέθηκε το ζήτημα των κενών στα σχολεία του νησιού, με τη ΔΔΕ –σύμφωνα πάντα με την ΕΛΜΕΖ– να μην αναλαμβάνει ευθύνη για τις ελλείψεις και να συνδέει τα κενά με τις προβλεπόμενες άδειες των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η ΕΛΜΕΖ ασκεί κριτική και για την αναφορά σε κριτήριο εντοπιότητας στις προσλήψεις, το οποίο απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους συναδέλφους ότι την Τετάρτη 10/6/2026, στο πλαίσιο της κινητοποίησης της ΕΛΜΕΖ για τις σχεδιαζόμενες από το ΥΠΑΙΘΑ περικοπές στους διορισμούς και τις προσλήψεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών, το ΔΣ και συνάδελφοι αναπληρωτές είχαν συνάντηση με τη ΔΔΕ.

Από την συζήτηση προέκυψαν τα εξής:

Η ΔΔΕ:

1. Δεν γνωρίζει τίποτε και δεν έχει γνώμη για αυτές τις περικοπές. Αμφισβήτησε όλα τα αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τις πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών με την μονότονα επαναλαμβανόμενη απάντηση «αυτά τα λέτε εσείς».

2. Ιδιαίτερα για τις μειώσεις στην ειδική αγωγή, χαρακτηριστικά αποφάνθηκε ότι η παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα έχει «περισσότερους από την Γερμανία», ενώ η λύση βρίσκεται στα τμήματα ένταξης, θέση που ελέγχεται ως προς την επιστημονική ορθότητα της.

3. Δεν φέρει ευθύνη για τα κενά στα σχολεία του νησιού ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής.

4. Για τα κενά φταίνε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, γιατί ζητάνε τις προβλεπόμενες άδειες τους.

5. Δεν υπάρχουν οργανικά κενά, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πολλές οργανικές θέσεις τις κατέχουν τα στελέχη της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της ΔΔΕ.

6. Υποστήριξε πάλι το κριτήριο της εντοπιότητας για τις προσλήψεις που δεν υφίσταται και το απορρίπτει ο κλάδος, καθώς προωθεί το ρουσφέτι παραβιάζοντας και αθετώντας όλα τα κριτήρια πρόσληψης και την στοιχειώδη αίσθηση των ίσων ευκαιριών.

Συναδελφισσες/ συνάδελφοι αποδεικνύεται ότι είναι επιτακτική ανάγκη η συμπόρευση του αγώνα του κλάδου μας με όλους τους αγωνιστές εργαζόμενους ενάντια στον εμπαιγμό και την ταπεινωτική πολιτική της κερδοφορίας και των ανέσεων για λίγους που δεν υπολογίζει τις ανάγκες μας, τους κόπους μας και τις προσδοκίες μας, που περιφρονεί στην εργασιακή εξαθλίωση μας το αγαθό της γνώσης και της μόρφωσης για τα παιδιά του λαού.