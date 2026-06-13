Πώς θα αυξήσετε τις συντάξεις σας

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Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση θεωρείται απαραίτητη επειδή βοηθά να εκδοθεί η σύνταξη πιο γρήγορα, με λιγότερα λάθη και, κατά κανόνα, με υψηλότερο ποσό όταν εντοπίζονται χαμένα ένσημα.

Χωρίς τη βεβαίωση, οι υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τους χρόνους ασφάλισης που εμφανίζονται στο σύστημα «Ατλας». Επειδή όμως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ελλείψεις, σχεδόν μία στις δύο συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδίδεται με επιφύλαξη για επανέλεγχο και πιθανές διορθώσεις στο μέλλον.

Οι διορθώσεις αυτές συνήθως είναι προς τα πάνω όταν εντοπίζονται επιπλέον ένσημα. Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει, γι’ αυτό ο έγκαιρος έλεγχος του ασφαλιστικού φακέλου θεωρείται κρίσιμος

Οι συντάξεις μπορούν να αυξηθούν έως και 153 ευρώ, εφόσον οι ασφαλισμένοι κινηθούν εγκαίρως και ελέγξουν κρίσιμα στοιχεία του ασφαλιστικού τους φακέλου. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», υπάρχουν έξι ενέργειες που μπορούν να γίνουν είτε πριν από τη συνταξιοδότηση είτε και μετά την έκδοση της σύνταξης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, η αναζήτηση χαμένων ενσήμων, η σωστή αποτύπωση διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης, αλλά και η διόρθωση ασφαλιστέων αποδοχών. Οι κινήσεις αυτές μπορούν να αποτρέψουν απώλειες στο τελικό ποσό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε αναδρομικές αυξήσεις.

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση και ο έλεγχος του ασφαλιστικού χρόνου

Η πρώτη κρίσιμη ενέργεια είναι η έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, γνωστή και ως προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ της περιοχής του ασφαλισμένου δύο χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση.

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Μέσα από τη βεβαίωση αυτή αποτυπώνεται ο χρόνος ασφάλισης έως τη στιγμή της αίτησης. Έτσι, όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδοτικής απόφασης, οι υπηρεσίες θα χρειαστεί να αναζητήσουν μόνο τα ένσημα των δύο τελευταίων ετών.

Γιατί δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ημέρα ασφάλισης

Το βασικό όφελος της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης είναι ότι ελέγχεται ολόκληρος ο ασφαλιστικός βίος του υποψήφιου συνταξιούχου. Η αναζήτηση αφορά κάθε Ταμείο στο οποίο είχε ασφαλιστεί.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος να χαθούν ημέρες ασφάλισης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό ποσό. Όπως προκύπτει από τα παραδείγματα, ακόμη και λίγοι μήνες που δεν έχουν υπολογιστεί μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερη σύνταξη όταν προστεθούν στον ασφαλιστικό χρόνο.

Διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση

Σημαντικό ρόλο έχει και ο συνυπολογισμός διαδοχικού και παράλληλου χρόνου καταβολής εισφορών. Η διαδοχική ασφάλιση μπορεί να αυξήσει το σύνολο των ετών και να συμβάλει ώστε ένας ασφαλισμένος να συνταξιοδοτηθεί όχι μόνο με μεγαλύτερο ποσό, αλλά και νωρίτερα.

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Η παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία την ίδια περίοδο δεν αυξάνει τον συνολικό χρόνο ασφάλισης. Αυξάνει όμως τις εισφορές που έχουν καταβληθεί και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύνταξη.

Η διόρθωση αποδοχών και τα «χαμένα ένσημα»

Άλλη κρίσιμη παράμετρος είναι η διόρθωση των ασφαλιστέων αποδοχών. Πρόκειται για τους μισθούς πάνω στους οποίους επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική και εφάπαξ.

Αν έχουν δηλωθεί χαμηλές αποδοχές, τότε η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση αυτές. Η διόρθωση προς τα πάνω σημαίνει υψηλότερες κρατήσεις, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε υψηλότερη σύνταξη.

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις παλιά ένσημα δεν εμφανίζονται στο σύνολό τους. Όταν εντοπιστούν και προστεθούν στον ασφαλιστικό χρόνο, η σύνταξη μπορεί να υπολογιστεί ξανά με νέα απόφαση και να προκύψουν αυξήσεις μαζί με αναδρομικά.

Πλασματικά έτη και αποποίηση διαδοχικής ασφάλισης

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην εξαγορά πλασματικού χρόνου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εξαγορές πρέπει να γίνονται με βάση τις τρέχουσες αποδοχές των ασφαλισμένων, καθώς αν γίνουν με χαμηλότερο μισθό μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά το τελικό ποσό.

Ανάλογα με τα χρόνια που αναγνωρίζονται, η σύνταξη μπορεί να βγει χαμηλότερη κατά 50 έως 80 ευρώ. Γι’ αυτό η επιλογή των αποδοχών στην εξαγορά πλασματικού χρόνου έχει πρακτική σημασία για το τελικό ποσό.

Η έκτη κίνηση αφορά την αποποίηση διαδοχικής ασφάλισης με οφειλές πριν από το 2017. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποποίηση χρόνου μπορεί να διευκολύνει τη συνταξιοδότηση όταν εξαιτίας του συγκεκριμένου χρόνου χάνεται ένα ευνοϊκό δικαίωμα, όπως η συμπλήρωση 25ετίας το 2011-2012 στο Δημόσιο.

Τι ισχύει για οφειλές μετά το 2017

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποποίηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης με χρέη μπορεί να γίνει έως το 2017. Μετά το 2017, ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ενιαίος για τον ΕΦΚΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ασφαλισμένος με διαδοχικό χρόνο στον ΟΑΕΕ και χρέη, ο οποίος συνέχισε μετά το 2017 να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, θα δει κατά τη συνταξιοδότηση παρακράτηση οφειλών. Έτσι, θα λαμβάνει μικρότερο ποσό έως ότου εξοφληθούν τα χρέη.

Αυξήσεις από χαμένα ένσημα έως 153 ευρώ

Οι αυξήσεις από χαμένα ένσημα μπορούν, σύμφωνα με τα παραδείγματα του «Ελεύθερου Τύπου», να φτάσουν έως και τα 153 ευρώ. Ενδεικτικά, ασφαλισμένος με μισθό 2.000 ευρώ που εμφανίζεται στο σύστημα «Ατλας» με 37 έτη, ενώ στην προσυνταξιοδοτική βεβαίωση προκύπτουν τρία επιπλέον έτη, θα έχει όφελος 153 ευρώ, καθώς η σύνταξη θα υπολογιστεί με 40 έτη.

Σε άλλο παράδειγμα, συνταξιούχος με 33 χρόνια ασφάλισης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και ακόμη 9 μήνες που δεν είχαν ληφθεί υπόψη, με συντάξιμο μισθό 2.100 ευρώ, δικαιούται 1.125 ευρώ σύνταξη για τα 33 έτη. Με την προσθήκη των 9 μηνών, το ποσό ανεβαίνει στα 1.165 ευρώ, δηλαδή προκύπτουν 40 ευρώ επιπλέον.

Τα παραδείγματα με 87 και 153 ευρώ

Συνταξιούχος που αποχωρεί με συντάξιμο μισθό 3.395 ευρώ και 39 έτη περασμένα στο «ΑΤΛΑΣ», ενώ έχει ακόμη 12 μήνες που δεν υπολογίστηκαν, δικαιούται 2.058 ευρώ σύνταξη. Με την προσθήκη των 12 μηνών, η σύνταξη για 40 έτη φτάνει τα 2.145 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 87 ευρώ.

Αντίστοιχα, συνταξιούχος με συντάξιμο μισθό 2.995 ευρώ και 36 έτη ασφάλισης στο «ΑΤΛΑΣ», ενώ έχει ακόμη δύο χρόνια που δεν ελήφθησαν υπόψη, θα πάρει 1.639 ευρώ. Με την προσθήκη των δύο ετών, η σύνταξη για 38 έτη διαμορφώνεται στα 1.792 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 153 ευρώ.

Έξτρα ποσά από παράλληλη ασφάλιση

Προσαύξηση σύνταξης μπορούν να λάβουν και οι συνταξιούχοι μετά τον Μάιο του 2016 που είχαν παράλληλη ασφάλιση. Τα ποσά, σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», κυμαίνονται από 36 έως και 153 ευρώ τον μήνα.

Για παράλληλη ασφάλιση από 3 έως 9 έτη και συντάξιμες αποδοχές από 800 έως 1.145 ευρώ, τα παραδείγματα δείχνουν συγκεκριμένες προσαυξήσεις. Συνταξιούχος με 3 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και μισθό 800 ευρώ δικαιούται 36 ευρώ επιπλέον.

Συνταξιούχος με 9 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και μισθό 1.110 ευρώ δικαιούται προσαύξηση 117 ευρώ. Αντίστοιχα, με 9 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και μισθό 1.135 ευρώ, η προσαύξηση φτάνει τα 153 ευρώ.

Γιατί η βεβαίωση θεωρείται απαραίτητη

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση θεωρείται απαραίτητη επειδή βοηθά να εκδοθεί η σύνταξη πιο γρήγορα, με λιγότερα λάθη και, κατά κανόνα, με υψηλότερο ποσό όταν εντοπίζονται χαμένα ένσημα.

Χωρίς τη βεβαίωση, οι υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τους χρόνους ασφάλισης που εμφανίζονται στο σύστημα «Ατλας». Επειδή όμως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ελλείψεις, σχεδόν μία στις δύο συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδίδεται με επιφύλαξη για επανέλεγχο και πιθανές διορθώσεις στο μέλλον.

Οι διορθώσεις αυτές συνήθως είναι προς τα πάνω όταν εντοπίζονται επιπλέον ένσημα. Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει, γι’ αυτό ο έγκαιρος έλεγχος του ασφαλιστικού φακέλου θεωρείται κρίσιμος