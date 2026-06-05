Συντάξεις Ιουλίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

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Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, με τους μη μισθωτούς να πληρώνονται στις 25 Ιουνίου και τους μισθωτούς, το Δημόσιο και το ΝΑΤ στις 29 Ιουνίου.

Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούνμε βάση το ισχύον πλαίσιο που προβλέπει διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα πληρωθούν την ίδια ημερομηνία, όπως εφαρμόζεται πλέον σε μόνιμη βάση, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται μέσα στον Ιούνιο.

Πώς καθορίζονται οι ημερομηνίες πληρωμής

Το πλαίσιο πληρωμής των κύριων συντάξεων του e-ΕΦΚΑ βασίζεται στον νόμο 4611/2019.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, για τους μισθωτούς η καταβολή γίνεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή γίνεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες μπορούν να διαφοροποιηθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του αρμόδιου υπουργού.

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Κύριες και επικουρικές την ίδια ημέρα

Το Υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχουν αποφασίσει η πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων να γίνεται την ίδια ημερομηνία.

Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις.

Η διαδικασία αυτή διευκολύνει τους συνταξιούχους, καθώς δεν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες για την κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Οι ημερομηνίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του ταμείου και το αν πρόκειται για μισθωτούς ή μη μισθωτούς.

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Ποιοι πληρώνονται στις 25 Ιουνίου

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουλίου για τους μη μισθωτούς.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, για όσους είναι νέοι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Η πληρωμή αυτής της κατηγορίας γίνεται μέσω του ΟΠΣ – ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το αν οι συνταξιούχοι προέρχονται από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση.

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Την ίδια ημέρα θα καταβάλει τις συντάξεις και ο ΟΓΑ.

Το ΕΤΑΑ, για τους μη μισθωτούς, θα πληρώσει επίσης την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Οι πληρωμές αυτές ακολουθούν τον κανόνα της τέταρτης τελευταίας εργάσιμης ημέρας του προηγούμενου μήνα.

Ποιοι πληρώνονται στις 29 Ιουνίου

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουλίου για τους μισθωτούς.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων μισθωτών.

Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν οι συντάξεις του Δημοσίου και του ΝΑΤ.

Επίσης, οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως οι συντάξεις του Δημοσίου.

ΙΚΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Το ΝΑΤ θα πληρώσει επίσης τις συντάξεις Ιουλίου την ίδια ημερομηνία.

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Τα υπόλοιπα ταμεία του e-ΕΦΚΑ που αφορούν μισθωτούς θα ακολουθήσουν την ίδια ημερομηνία πληρωμής με το Δημόσιο.