13ος μισθός στο Δημόσιο: Τι είπε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΟΟ

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Το οικονομικό επιτελείο κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων για 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο, εφόσον πρώτα διασφαλιστούν τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ανακοινώσεων για 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Μιλώντας στο Action 24, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για τέτοιες ανακοινώσεις, καθώς το οικονομικό επιτελείο αναμένει να έχει πλήρως κατοχυρωμένα τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Τι είπε για 13η σύνταξη και 13ο μισθό

Ο Όμηρος Τσάπαλος ρωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο.

Στην απάντησή του ανέφερε ότι, όταν τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι θωρακισμένα και κατοχυρωμένα, ο Πρωθυπουργός θα μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ανακοινώσεις.

Την ίδια στιγμή, όμως, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται ακόμη σε φάση συγκεκριμένων εξαγγελιών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, χρειάζεται «λίγη υπομονή ακόμα», δείχνοντας ότι οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Η σημασία των δημοσιονομικών δεδομένων

Το βασικό μήνυμα που έστειλε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι οποιαδήποτε νέα παρέμβαση θα πρέπει να στηρίζεται σε ασφαλή δημοσιονομικά στοιχεία.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα ανέφερε, θα κινηθεί όταν θα υπάρχει καθαρή εικόνα για τα έσοδα και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτή τη συζήτηση για νέα μέτρα στήριξης, χωρίς όμως να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες παροχές αυτή τη στιγμή.

Η τελική εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα έσοδα από τον τουρισμό.

Τα έσοδα από τον τουρισμό

Ο Όμηρος Τσάπαλος αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία είναι θετικά.

Όπως είπε, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 38% στις αφίξεις.

Παράλληλα, έκανε λόγο και για σημαντική αύξηση στα έσοδα λόγω των τουριστικών αφίξεων, χωρίς όμως να τη συνδέσει με το ίδιο ποσοστό.

Το στοιχείο αυτό χαρακτηρίστηκε θετικό δείγμα για την πορεία των κρατικών εσόδων.

Οι κρίσιμοι μήνες για τα κρατικά ταμεία

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Οι συγκεκριμένοι μήνες θεωρούνται κομβικοί για τα έσοδα του κράτους και για την τελική εικόνα που θα έχει το οικονομικό επιτελείο.

Όπως ανέφερε, γύρω στα μέσα Αυγούστου θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για τα διαθέσιμα χρήματα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα εξεταστεί το περιθώριο για ανακοινώσεις σχετικά με ένα νέο πακέτο στήριξης.

Το ενδεχόμενο νέου πακέτου στήριξης

Ο Όμηρος Τσάπαλος έκανε λόγο για ένα ισχυρό πακέτο στήριξης, εφόσον επιβεβαιωθούν οι θετικές προσδοκίες για την οικονομία και τα έσοδα.

Σημείωσε ότι η οικονομία πηγαίνει καλά και ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται ορθά.

Παράλληλα, συνέδεσε τις τελικές αποφάσεις και με την ευρύτερη διεθνή συγκυρία, αναφέροντας την ελπίδα να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος.

Όπως είπε, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το οικονομικό επιτελείο θα κάνει τον σχεδιασμό του περίπου στα μέσα Αυγούστου, ώστε να ανακοινωθεί ένα καλό πακέτο στήριξης.