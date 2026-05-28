Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις: Το δικαίωμα να γνωρίζεις τον μισθό πριν τη συνέντευξη

Το νέο νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή φέρνει διαφάνεια στους μισθούς, υποχρεώσεις για τους εργοδότες και δικαιώματα ενημέρωσης για τους εργαζόμενους.

Οι μισθοί και η ίση αμοιβή μπαίνουν στο επίκεντρο του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως.

Παρότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία προβλέπεται ήδη από το ελληνικό Σύνταγμα, εξακολουθούν να καταγράφονται μισθολογικές ανισότητες, κυρίως ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Ο στόχος του νέου νομοσχεδίου

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να αντιμετωπιστούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πράξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικούς τομείς όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές.

Δεν προβλέπονται ίδιοι μισθοί για όλους

Η Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε ότι το σχέδιο νόμου δεν έχει ως στόχο την επιβολή ενιαίων μισθών για όλους τους εργαζόμενους.

Το νομοσχέδιο επικεντρώνεται στις αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις αποδοχές, δηλαδή στις περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά χωρίς αντικειμενική βάση.

Τι αλλάζει στις προσλήψεις

Κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για εργασία, ο εργοδότης θα πρέπει να γνωστοποιεί την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης.

Παράλληλα, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας, εφόσον αυτή υπάρχει.

Τέλος στις ερωτήσεις για προηγούμενες αποδοχές

Με το νέο πλαίσιο, ο εργοδότης δεν θα επιτρέπεται να ζητά από τον υποψήφιο πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του.

Η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και απαλλαγμένη από κάθε μορφή διάκρισης.

Τι περιλαμβάνει η αμοιβή

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Η αμοιβή δεν περιορίζεται μόνο στον μισθό, αλλά περιλαμβάνει bonus, επιδόματα, αμοιβές υπερωριών, παροχές σε είδος και επαγγελματικές συντάξεις.

Τι μπορεί να ζητήσει ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά στοιχεία για το ατομικό επίπεδο αμοιβής του.

Θα μπορεί επίσης να ζητά πληροφορίες για τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης συγκεκριμένων προσώπων.

Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτικό εσωτερικό έλεγχο μισθολογικού χάσματος σε επιχειρήσεις και φορείς.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους ο έλεγχος θα γίνεται κάθε χρόνο, ενώ για επιχειρήσεις με 150 έως 249 εργαζόμενους θα γίνεται κάθε 3 χρόνια.

Τι ισχύει για μικρότερες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς

Για επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζόμενους, ο έλεγχος θα εφαρμόζεται κάθε 3 χρόνια από το 2031.

Η ίδια υποχρέωση θα ισχύει και για δημόσιους φορείς, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση των μισθολογικών διαφορών και στον δημόσιο τομέα.

Προσφυγή σε φορείς ή στη Δικαιοσύνη

Αν ένας εργαζόμενος θεωρεί ότι υφίσταται διάκριση, θα μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Θα μπορεί ακόμη να ζητήσει στοιχεία σχετικά με μισθολογικά δεδομένα και να εκπροσωπηθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.

Ένταξη εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ένταξη εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Η ρύθμιση αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς και βοηθούς ασθενοφόρων, καθώς και διασώστες.

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62

Για τις συγκεκριμένες ειδικότητες προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος ηλικίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες.