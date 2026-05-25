Προσλήψεις με μισθό 2.200 ευρώ: Δείτε πού – Οι προϋποθέσεις

Η ΗΔΥΚΑ ανακοίνωσε νέες προσλήψεις, οι οποίες αφορούν συνολικά 56 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 3 ετών, ενώ παράλληλα η εταιρεία προχωρά και σε δεύτερη προκήρυξη για 4 συμβάσεις μίσθωσης έργου, επίσης τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο της υποστήριξης των έργων ψηφιοποίησης που υλοποιεί.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Η προκήρυξη για τις 56 θέσεις αφορά ειδικότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής, καθώς και ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Στις ειδικότητες περιλαμβάνονται επίσης ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής και ΔΕ Ηλεκτρολόγων. Οι θέσεις καλύπτονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με προβλεπόμενη διάρκεια 3 ετών.

Τα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτούνται τα απαραίτητα πτυχία, ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται κάθε υποψήφιος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προσόντα πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο συμμετοχής.

Πέρα από τα βασικά προσόντα, ως επιθυμητά προσόντα θεωρούνται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εφόσον είναι συναφής με τα αντικείμενα σπουδών, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και η συναφής επαγγελματική εμπειρία.

Οι 4 συμβάσεις έργου για την υποστήριξη της Διοίκησης

Με δεύτερη προκήρυξη, η ΗΔΥΚΑ θα συνάψει 4 συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν την παροχή επιστημονικής υποστήριξης στα μέλη της Διοίκησης.

Η υποστήριξη παρέχεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων ψηφιοποίησης που πραγματοποιεί η εταιρεία. Και οι συγκεκριμένες συμβάσεις έργου θα έχουν χρονική διάρκεια 3 ετών από την ημερομηνία υπογραφής τους.

Η αμοιβή και η παρακολούθηση των συμβάσεων

Η παρακολούθηση των συμβάσεων έργου θα γίνεται από το Γραφείο Διοίκησης της ΗΔΥΚΑ. Το ίδιο γραφείο θα εκδίδει και τις σχετικές βεβαιώσεις για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται.

Η μηνιαία αμοιβή για τις συμβάσεις αυτές ορίζεται σε 2.200 ευρώ μεικτά. Το ποσό αφορά την παροχή των υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης, όπως προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη.

Πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο συμμετοχής, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Η υποβολή των φακέλων γίνεται είτε ιδιοχείρως στα γραφεία της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, στη Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551, Αθήνα, στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου στο ισόγειο, είτε ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση.

Η προθεσμία και τα στοιχεία επικοινωνίας

Η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων λήγει στις 2 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές από τον φορέα.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στο 213-2168118.