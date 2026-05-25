Πανελλήνιες 2026: Προσοχή! Τι αλλάζει στην επίδειξη γραπτών

Αλλαγές ισχύουν από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 στη διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων για υποψηφίους που συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 φέρνουν αλλαγές στη διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η τροποποίηση αφορά ειδικά τα γραπτά δοκίμια υποψηφίων που συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και καθορίζει πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις, πού γίνεται η επίδειξη και ποια διαδικασία ακολουθείται.

Τι αφορά η νέα ρύθμιση

Η απόφαση τροποποιεί και συμπληρώνει την υπουργική απόφαση Φ.253/75425/Β6/2009, η οποία αφορά την επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 παράγραφος 2 προστίθεται νέο στοιχείο, που αφορά τα γραπτά δοκίμια υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων. Η ρύθμιση καλύπτει υποψηφίους Γενικού Λυκείου, ημερήσιου ή εσπερινού, καθώς και Επαγγελματικού Λυκείου, ημερήσιου ή εσπερινού.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Για τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων που συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσα στον μήνα Οκτώβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις εξετάσεις. Η νέα πρόβλεψη ορίζει έτσι συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για τη διαδικασία.

Πού θα γίνεται η επίδειξη των γραπτών

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων σε φωτοτυπία θα γίνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων του υποψηφίου που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιείται η επίδειξη θα ορίζεται από τον Διευθυντή της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με βάση χρονοδιάγραμμα που θα καταρτίζεται και θα ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση.

Ποια μαθήματα περιλαμβάνονται στη διαδικασία

Η επίδειξη σε φωτοτυπία αφορά γραπτά δοκίμια μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και Ειδικότητας. Περιλαμβάνει επίσης τα Ειδικά Μαθήματα και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία εξαιρούνται τα γραπτά δοκίμια στα μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για τα οποία προβλέπεται διαφορετικός τρόπος επίδειξης.

Τι ισχύει για ελεύθερο, γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο

Για τα γραπτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, καθώς και για το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των πρωτότυπων γραπτών τους.

Η επίδειξη αυτών των πρωτότυπων γραπτών θα γίνεται σε χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΑ. Το χρονικό διάστημα θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του υπουργείου.

Πώς θα διακινούνται οι φωτοτυπίες

Για τη διαδικασία επίδειξης σε φωτοτυπία, προβλέπεται επικοινωνία της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία λειτούργησε το αντίστοιχο Βαθμολογικό Κέντρο.

Στη συνέχεια, οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων που έχουν ζητήσει οι υποψήφιοι θα αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και θα γίνεται η επίδειξη.

Από πότε ισχύει η απόφαση

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2026. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη υπουργική απόφαση για την επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων, όπως είχε τροποποιηθεί.

Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.