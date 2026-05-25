Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους 2026: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος.

Τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα υπήρξε εξαιρετικά μεγάλο. Για τις 25.000 επιταγές (vouchers) υποβλήθηκαν, από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2026, συνολικά 63.465 αιτήσεις – συμπεριλαμβανομένων και 1.625 ακυρωμένων. Οι πραγματικές αιτήσεις ανήλθαν σε 61.840, αριθμός που καταγράφει νέο ρεκόρ συμμετοχής σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει σύντομο χρονικό διάστημα 1 έως 2 ημερών για την υποβολή ενστάσεων. Σύμφωνα με πηγές της ΔΥΠΑ, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 26 ή την Τετάρτη 27 Μαΐου, όπως αναφέρει το enikonomia.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση μπορούν να καταθέσουν μία μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο gov.gr (ενότητα Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους eΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ).

Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στον λόγο υποβολής, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης, όπως για παράδειγμα εσφαλμένη μοριοδότηση ή πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής. Οι ισχυρισμοί πρέπει να τεκμηριώνονται με αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά. Η επισύναψη δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια προγράμματος και παροχές

Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2026, με συνολική διάρκεια 13 μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2026-2027 της ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, με τη διάθεση 25.000 επιταγών.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν:

Έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε κατάλυμα της επιλογής τους από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ.

Δωρεάν έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 – 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 – 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία, εκτός Σποράδων.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή για τον γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.