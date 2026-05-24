Ζαχαράκη: Τι αλλάζει σε φοιτητικές εστίες, στεγαστικό επίδομα και Πανεπιστήμια

Στις αλλαγές που σχεδιάζονται για τα Πανεπιστήμια, τη φοιτητική στέγη και τις εστίες αναφέρθηκε η Σοφία Ζαχαράκη στη συνέντευξή της στην ERTNEWS, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των φοιτητών και στη διεθνοποίηση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που συνδέει τη φοιτητική μέριμνα με την ποιότητα των σπουδών, την ασφάλεια, τις νέες υποδομές και τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εστίες, το στεγαστικό επίδομα, τα κίνητρα συγκατοίκησης και τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού.

Η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο το αμφιθέατρο

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της φοιτητικής μέριμνας, επισημαίνοντας ότι η φοιτητική ζωή δεν περιορίζεται στο αμφιθέατρο και στην έρευνα. Όπως προκύπτει από την τοποθέτησή της, η καθημερινότητα των φοιτητών, οι συνθήκες διαμονής και η ασφάλεια αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την πραγματική αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εμπειρίας.

Η προσέγγιση αυτή μεταφέρει το βάρος από τη στενή ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυμάτων σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο στήριξης. Ο φοιτητής δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μέλος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά ως νέος άνθρωπος που χρειάζεται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, πρόσβαση σε βασικές υποδομές και ένα περιβάλλον που του επιτρέπει να συγκεντρωθεί στις σπουδές του.

Αυξημένο στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές

Κεντρική θέση στις παρεμβάσεις έχει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με τους πόρους να έχουν αυξηθεί από 42 εκατομμύρια σε 90 εκατομμύρια ευρώ. Η ενίσχυση αυτή αποσκοπεί στην ανακούφιση των οικογενειών, ειδικά όταν οι φοιτητές σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης παραμένει υψηλό, η φοιτητική μέριμνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η οικονομική στήριξη δεν αφορά μόνο την κάλυψη μιας ανάγκης, αλλά συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα των νέων να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς να επιβαρύνεται υπέρμετρα ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Κίνητρα συγκατοίκησης και στήριξη της περιφέρειας

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα κίνητρα συγκατοίκησης, με επίδομα έως 5.000 ευρώ για φοιτητές που μοιράζονται στέγη σε περιφερειακά Πανεπιστήμια. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη μείωση του κόστους διαμονής, αλλά και στην ενίσχυση των ιδρυμάτων που λειτουργούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η στήριξη των περιφερειακών Πανεπιστημίων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα ιδρύματα αυτά συνδέονται άμεσα με την τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή των περιοχών όπου λειτουργούν. Η φοιτητική παρουσία ενισχύει τις τοπικές αγορές, ενώ η ύπαρξη επαρκών υποδομών στέγασης μπορεί να κάνει τις σπουδές στην περιφέρεια πιο ελκυστικές και βιώσιμες.

Δέκα χιλιάδες νέες κλίνες μέσω ΣΔΤ

Ένα από τα βασικά σημεία του σχεδιασμού είναι η δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσω ΣΔΤ, με έμφαση στα περιφερειακά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία, όπου οι ανάγκες για φοιτητική στέγαση παραμένουν αυξημένες.

Οι νέες κλίνες δεν αποτελούν μόνο αριθμητική αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στις εστίες. Συνδέονται με μια συνολικότερη προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα της φοιτητικής στέγασης και να περιοριστεί η εξάρτηση των φοιτητών από την ιδιωτική αγορά ενοικίων, η οποία σε πολλές πόλεις δημιουργεί σημαντική οικονομική πίεση.

Ανακαινίσεις εστιών και νέες υποδομές

Παράλληλα με τις νέες κλίνες, προχωρούν ανακαινίσεις σε υπάρχουσες εστίες και σχεδιάζονται νέες υποδομές. Ως πιλοτική περίπτωση αναφέρεται η Ξάνθη, ενώ παρεμβάσεις προβλέπονται και στο Πάντειο έως το 2027, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής.

Η αναβάθμιση των εστιών αφορά τόσο τη λειτουργικότητα των χώρων όσο και την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στην καθημερινότητα των φοιτητών. Οι φοιτητικές εστίες καλούνται να μετατραπούν σε σύγχρονες δομές φιλοξενίας, με καλύτερες υποδομές, μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο οργανωμένη λειτουργία.

Ασφάλεια και ποιότητα στις φοιτητικές εστίες

Η ασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης. Η αντιμετώπιση καταλήψεων και φαινομένων παραβατικότητας παρουσιάζεται ως αναγκαίο βήμα, ώστε οι εστίες να επιστρέψουν στον πραγματικό τους ρόλο και να εξυπηρετούν τους φοιτητές που τις έχουν ανάγκη.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και παρεμβάσεις όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής εισόδου, που μπορούν να ενισχύσουν τον έλεγχο και την προστασία των χώρων. Το ζητούμενο είναι οι φοιτητές να αισθάνονται ασφαλείς στην καθημερινότητά τους και να διαμένουν σε χώρους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης πανεπιστημιακής ζωής.

Η διεθνοποίηση των ελληνικών Πανεπιστημίων

Πέρα από τη φοιτητική μέριμνα, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στη διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση ανοίγει περισσότερο στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται 38 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με κορυφαία ιδρύματα, όπως το Columbia και το Yale.

Η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων συνδέεται με την προσπάθεια να ενισχυθεί η θέση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης στο διεθνές περιβάλλον. Τα κοινά προγράμματα σπουδών δημιουργούν νέες ακαδημαϊκές διαδρομές για τους φοιτητές και ταυτόχρονα ενισχύουν τη συνεργασία των ελληνικών ιδρυμάτων με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι παρεμβάσεις που περιέγραψε η Σοφία Ζαχαράκη στην ERTNEWS συγκροτούν ένα σχέδιο που επιχειρεί να συνδέσει την ποιότητα των σπουδών με την ποιότητα της φοιτητικής καθημερινότητας. Η στέγαση, οι εστίες, η ασφάλεια και η διεθνής παρουσία των Πανεπιστημίων αποτελούν διαφορετικές πλευρές του ίδιου ζητήματος.

Το στοίχημα για την επόμενη περίοδο είναι οι εξαγγελίες να γίνουν ορατές αλλαγές για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Γιατί η αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν κρίνεται μόνο στα προγράμματα σπουδών, αλλά και στις συνθήκες μέσα στις οποίες οι νέοι ζουν, σπουδάζουν και προετοιμάζονται για το μέλλον τους.