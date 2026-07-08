Πανελλήνιες 2027: Τι ισχύει με την εξεταστέα ύλη

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η υπόθεση με το καταγγελλόμενο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, καθώς ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, επανέρχεται με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης από το Υπουργείο Παιδείας.