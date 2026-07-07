Πανελλήνιες 2027: Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Η επιδοτούμενη γονική άδεια της ΔΥΠΑ παρέχει οικονομική ενίσχυση περίπου ίση με τον κατώτατο μισθό, ενώ προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους γονείς και οικογένειες με αυξημένες ανάγκες.

Μηχανογραφικό 2026: Τα βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή και όσα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών καλεί τους Δήμους να θεσπίσουν μέτρα στήριξης της στέγασης των εκπαιδευτικών, προτείνοντας επιδότηση ενοικίου και αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που συμπληρώνει την κατανομή των θέσεων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, καθορίζοντας αναλυτικά τα ποσοστά ανά κατηγορία υποψηφίων και τον τρόπο διάθεσης των θέσεων στα ΑΕΙ.

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και λοιπές παραγωγικές σχολές, ενώ ακολουθεί η έναρξη της διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Σε πέντε νέους κλάδους ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ένα μέτρο το οποίο μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της δήλωσης υπερωριών.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Πάτρας όταν ένα φίδι δάγκωσε νεαρό, κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Καραΐσκάκη.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τηλέμαχος Κουντούρης, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, επισημαίνοντας ότι η δημόσια σχολική περιουσία παραμένει κάθε χρόνο εκτεθειμένη σε βανδαλισμούς, κλοπές και φθορές.

Με την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής απόφασης, χιλιάδες ιδιοκτήτες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πωλήσουν οι ίδιοι τα δεσμευμένα ακίνητά τους, πριν αυτά οδηγηθούν σε αναγκαστικό πλειστηριασμό.

Από τις 7 έως και τις 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού 2026, ενώ από τις 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής των Πανελλαδικών.

Οι γονείς θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η υποβολή αίτησης δεν σημαίνει αυτόματη λήψη voucher. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τους όρους της πρόσκλησης, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σειρά κατάταξης των αιτούντων.

Υπενθυμίσεις σχετικά με τη σύναψη και τη λύση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και για τις περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 8 Ιουλίου 2026, στις 23:59, μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» ή μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε την υπουργική απόφαση με την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που θα εξεταστούν πανελλαδικά το 2027 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα είναι διαθέσιμη και η Βεβαίωση Συμμετοχής για όσους έλαβαν μέρος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Καταγγελίες για εξέταση υποψηφίων ΕΠΑΛ με θέματα των ΓΕΛ, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση από το Υπουργείο Παιδείας, προκαλούν αντιδράσεις, ενώ η υπόθεση έχει φτάσει και στη Βουλή.

Το νέο πλαίσιο για την ετήσια κανονική άδεια εφαρμόζεται από το 2026, εισάγοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγησή της και αλλαγές στη διαδικασία δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς να μεταβάλλονται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα.

Η ΔΥΠΑ ενεργοποιεί νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους, με πλήρη απασχόληση, αποδοχές έως 1.250 ευρώ μικτά και δυνατότητα διετούς τοποθέτησης.

Ο αγιασμός 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη το 2026, καθώς τα ενοίκια αυξάνονται, η διαθεσιμότητα περιορίζεται και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις επηρεάζουν την αγορά.

Πανελλήνιες 2027: Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

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Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε την υπουργική απόφαση με την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που θα εξεταστούν πανελλαδικά το 2027 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.