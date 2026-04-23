Πανελλήνιες 2027: Ανακοινώθηκαν ΝΕΕΣ αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση των επιστημονικών πεδίων και την κατανομή των πανεπιστημιακών τμημάτων και των στρατιωτικών σχολών φέρνει νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Πανελλήνιες 2027 – Πρόκειται για παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμονται οι σχολές στα επιστημονικά πεδία, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των επόμενων ετών.

Η υπουργική απόφαση με αριθμό Φ.253/47419/Α5/21-4-2026 προβλέπει εκτεταμένες τροποποιήσεις στην κατάταξη των σχολών, των τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2027. Οι αλλαγές αγγίζουν όλα τα επιστημονικά πεδία, από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έως τις θετικές επιστήμες, την υγεία, αλλά και την οικονομία και την πληροφορική, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νέα οργάνωση των στρατιωτικών σχολών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδιαμορφώνεται ο τρόπος ένταξης των στρατιωτικών σχολών στα επιστημονικά πεδία, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τμήματα να κατανέμονται εκ νέου, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο γνωστικό τους αντικείμενο. Παράλληλα, προστίθενται νέα πανεπιστημιακά τμήματα σε επιμέρους πεδία, ενώ ορισμένα καταργούνται ή μετακινούνται, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις επιλογές των υποψηφίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις στο πεδίο των επιστημών υγείας και ζωής, αλλά και στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, όπου καταγράφεται διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών, με την ένταξη επιπλέον τμημάτων, όπως εκείνα της Φυσικής σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται και διαγραφές, γεγονός που υποδηλώνει μια συνολική αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η προσθήκη νέων τμημάτων στο επιστημονικό πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής, καθώς και η μετονομασία υφιστάμενων τμημάτων, όπως εκείνου της Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο πλέον θα φέρει τον τίτλο «Επιστήμης της Πληροφορίας», με ισχύ ήδη από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον σχεδιασμό των υποψηφίων, καθώς μεταβάλλονται οι διαθέσιμες επιλογές ανά επιστημονικό πεδίο, αλλά και οι δυνατότητες πρόσβασης σε συγκεκριμένες σχολές. Το νέο πλαίσιο αποτυπώνει μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και καλύτερης αντιστοίχισης των σπουδών με τις σύγχρονες επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/47419/Α5/21-4-2026 υπουργική απόφαση που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, έγινε τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, η οποία θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027, ως εξής:

Στο Επιστημονικό Πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ», θα βρίσκονται οι κάτωθι:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΣΑΣ

Στο Επιστημονικό Πεδίο ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ», θα βρίσκονται οι κάτωθι:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΜΥ

Στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ», θα βρίσκονται οι κάτωθι:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΜΥ

υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται τα Τμήματα:

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

και διαγράφεται το Τμήμα:

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΠΘ

Στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ», θα βρίσκονται οι κάτωθι:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΑΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΣΜΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΜΥ

και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται τα Τμήματα:

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Επίσης το Τμήμα «ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ» του Ιονίου Πανεπιστημίου, μετονομάζεται σε Τμήμα «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και έναρξη ισχύος από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026