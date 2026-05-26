Πανελλήνιες 2026: Οι σημαντικές αλλαγές στα πεδία και στα τμήματα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 φέρνουν σημαντικές αλλαγές στον χάρτη των Επιστημονικών Πεδίων, καθώς νέα τμήματα εντάσσονται σε περισσότερα πεδία και διευρύνονται οι επιλογές που θα έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Πανελλήνιες 2026: Με βάση τις αλλαγές που προβλέπονται, οι μαθητές θα μπορούν να δηλώσουν περισσότερες σχολές από διαφορετικούς προσανατολισμούς, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις στρατιωτικές σχολές, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση από περισσότερα επιστημονικά πεδία. Το νέο πλαίσιο επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική των υποψηφίων και καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την έγκαιρη ενημέρωση.

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε απλές μετακινήσεις τμημάτων, αλλά διαμορφώνουν ένα πιο ευέλικτο σύστημα επιλογών, με στόχο τη σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών του 2026, οι αλλαγές δημιουργούν νέες δυνατότητες, αλλά και την ανάγκη για πιο προσεκτικό σχεδιασμό.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει ο Παρασχάκης Πασχάλης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, αποκλειστικά στο iPaidia.gr:

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν τον καθοριστικό σταθμό στη ζωή χιλιάδων μαθητών κάθε χρόνο, καθώς μέσα από αυτές διαμορφώνεται η πορεία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατ’ επέκταση προς την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Από το 2026 τίθενται σε ισχύ σημαντικές αλλαγές στον χάρτη των Επιστημονικών Πεδίων, οι οποίες επηρεάζουν τόσο το πλήθος των επιλογών που θα έχουν οι μαθητές όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα συνδεθούν τα αντικείμενα σπουδών με τα μελλοντικά επαγγέλματα. Η ανακατανομή τμημάτων και η διεύρυνση της πρόσβασης σε σχολές, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατιωτικές σχολές και σε τμήματα με εξειδικευμένο προσανατολισμό, συνιστούν μια σημαντική μεταρρύθμιση που αξίζει να αναλυθεί σε βάθος.

Νέος χάρτης τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Με βάση την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2153/2025, αρκετά τμήματα εντάσσονται πλέον σε διαφορετικά ή περισσότερα Επιστημονικά Πεδία, δίνοντας στους υποψηφίους περισσότερες επιλογές κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους. Οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν μόνο νέες προσθήκες αλλά και μια συνολικότερη αναδιάρθρωση που αποσκοπεί στη σαφέστερη σύνδεση σχολών και γνωστικών αντικειμένων.

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών), εντάσσεται το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Άμφισσα. Πρόκειται για ένα τμήμα με διεπιστημονικό χαρακτήρα, που συνδυάζει στοιχεία οικονομίας, περιφερειακής ανάπτυξης και γεωπονικής διάστασης, και η προσθήκη του στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών αντανακλά την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών), οι αλλαγές είναι περισσότερες. Εκτός από το ίδιο τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, προστίθενται επίσης τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ στην Αθήνα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Ναύπλιο και Πανεπιστήμιο Πατρών στην Πάτρα), το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα, καθώς και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). Η ένταξη αυτών των τμημάτων στο 2ο Πεδίο δείχνει μια προσπάθεια σύνδεσης τεχνολογικών και θετικών επιστημών με αντικείμενα που έχουν διεπιστημονικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα, όπως η διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων ή η στρατιωτική νοσηλευτική.

Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας και Ζωής) διευρύνεται επίσης σημαντικά. Εκεί προστίθενται τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών, αλλά και πλήθος στρατιωτικών σχολών, όπως η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), η Σχολή Ικάρων σε διάφορες κατευθύνσεις όπως Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Μετεωρολόγοι και Ελεγκτές Αεράμυνας, καθώς και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που προσανατολίζονται στις επιστήμες υγείας θα έχουν επιπλέον επιλογές σε στρατιωτικά επαγγέλματα, διευρύνοντας έτσι τον επαγγελματικό τους ορίζοντα.

Τέλος, το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) εμπλουτίζεται με νέα τμήματα όπως το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (με έδρα το Καρπενήσι), καθώς και με τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και μια σειρά στρατιωτικών σχολών, που περιλαμβάνει τα τμήματα Ευελπίδων (ΣΣΕ) Όπλα και Σώματα, Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης, Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης, και Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης-Ραδιοναύτιλοι και Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) Όπλα. Το γεγονός ότι τμήματα με αντικείμενο τη διαχείριση φυσικών πόρων και το περιβάλλον εισέρχονται στο 4ο Πεδίο δείχνει τη σημασία που αποκτά πλέον η περιβαλλοντική διάσταση ακόμη και στο πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής.

Η ιδιαίτερη περίπτωση των στρατιωτικών σχολών

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της μεταρρύθμισης είναι η επέκταση της πρόσβασης στις στρατιωτικές σχολές μέσω περισσότερων επιστημονικών πεδίων. Μέχρι σήμερα, οι επιλογές των μαθητών για τις στρατιωτικές σχολές ήταν πιο περιορισμένες, κάτι που δημιουργούσε ανισότητες και συχνά απέκλειε μαθητές με διαφορετικό προσανατολισμό σπουδών. Από το 2026, σχολές όπως η ΣΣΕ, η Σχολή Ικάρων, η ΣΑΝ και η ΣΜΥΑ μπορούν να δηλώνονται από περισσότερα πεδία, δίνοντας στους υποψηφίους μεγαλύτερη ευελιξία.

Η αλλαγή αυτή δεν έχει μόνο τυπικό χαρακτήρα. Στην πράξη, επιτρέπει σε περισσότερους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε στρατιωτικά επαγγέλματα, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση των κενών θέσεων αλλά και στην προσέλκυση φοιτητών με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα. Παράλληλα, ενισχύεται η διασύνδεση των στρατιωτικών σχολών με τις επιστήμες υγείας, τεχνολογίας και διοίκησης, προσδίδοντας μια πιο σφαιρική διάσταση στην εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών.

Οι επιπτώσεις για τους υποψηφίους

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές του 2026; Καταρχάς, σημαίνουν περισσότερες επιλογές. Ένα τμήμα που μέχρι πρότινος ανήκε αποκλειστικά σε ένα πεδίο, τώρα μπορεί να ενταχθεί σε δύο ή και τρία, επιτρέποντας σε περισσότερους μαθητές να το δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους. Αυτό διευρύνει τις πιθανότητες εισαγωγής αλλά και δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση της στρατηγικής τους.

Δεύτερον, υπάρχει μια καλύτερη αντιστοίχιση ανάμεσα στα επιστημονικά αντικείμενα και τα τμήματα. Για παράδειγμα, η ένταξη του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων στο 2ο Πεδίο συνδέει πιο άμεσα την τεχνολογική γνώση με την αγροτική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, ενώ η εισαγωγή τμημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα στο 4ο Πεδίο τονίζει την ανάγκη για πράσινες δεξιότητες στο πεδίο της οικονομίας.

Τρίτον, η πρόσβαση στις στρατιωτικές σχολές από περισσότερα πεδία καθιστά αυτές τις σχολές πιο «δημοκρατικές» και πιο προσιτές, καθώς δεν περιορίζουν πλέον τους υποψηφίους με βάση τον αρχικό προσανατολισμό σπουδών τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι οι στρατιωτικές σχολές συνδέονται με επαγγελματική αποκατάσταση και σταθερότητα, παράγοντες που προσελκύουν πολλούς νέους.

Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές απαιτούν από τους μαθητές να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να διαμορφώσουν έγκαιρα τη στρατηγική τους. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν θα είναι πλέον μια απλή διαδικασία επιλογής, αλλά μια σύνθετη απόφαση που πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήθος των νέων δεδομένων.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 φέρνουν έναν νέο χάρτη στα Επιστημονικά Πεδία, με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών, τη σαφέστερη αντιστοίχιση σχολών και γνωστικών αντικειμένων, αλλά και την προσβασιμότητα σε κρίσιμους τομείς όπως οι στρατιωτικές σχολές. Για τους υποψηφίους, οι αλλαγές αυτές συνιστούν μια ευκαιρία αλλά και μια πρόκληση: ευκαιρία γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες εισαγωγής και το εύρος των επιλογών· πρόκληση γιατί απαιτείται καλύτερη ενημέρωση, ώριμη σκέψη και στρατηγικός σχεδιασμός. Σε κάθε περίπτωση, το νέο πλαίσιο υπόσχεται ένα πιο ανοιχτό και πιο ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και ανοίγει περισσότερους δρόμους για τους μαθητές του αύριο.