Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής 2026: Πότε είναι

Το δεύτερο και τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς, γνωστό και ως Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής, θα τιμηθεί το 2026 το Σάββατο 30 Μαΐου, λίγες ημέρες πριν από την εορτή του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, 48 ημέρες μετά το Πάσχα, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλεί τους πιστούς να μνημονεύσουν τους κεκοιμημένους, μέσα από μνημόσυνα στους ναούς, τρισάγια στους τάφους και την προσφορά κολλύβων.

Τα Ψυχοσάββατα έχουν καθιερωθεί ως συλλογικά μνημόσυνα που τελεί η Εκκλησία για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ατομικές τελετές, ενώ για πολλούς πιστούς αποτελούν σημαντικό έθιμο μνήμης και προσευχής για τους αγαπημένους τους που έχουν φύγει από τη ζωή.

Τα κόλλυβα μεταφέρονται στην εκκλησία για να διαβαστούν είτε στον Εσπερινό της Παρασκευής είτε στη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου και, αφού ευλογηθούν, μοιράζονται στους πιστούς. Η Εκκλησία τονίζει ότι τα ευλογημένα κόλλυβα δεν απορρίπτονται ούτε στον τάφο ούτε στα σκουπίδια, καθώς θεωρούνται ιερό στοιχείο μνήμης.

Το δεύτερο Ψυχοσάββατο αποκαλείται παραδοσιακά και «χρυσό κόλλυβο», καθώς θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, αφού μνημονεύονται όλοι οι κεκοιμημένοι «από τον Αδάμ μέχρι σήμερα», σύμφωνα με την παράδοση.

Στην εκκλησιαστική ερμηνεία, τα κόλλυβα συμβολίζουν την Ανάσταση και τη ζωή που αναγεννάται, με το σιτάρι να αποτελεί βασικό στοιχείο της συμβολικής αυτής τελετουργίας. Η ζάχαρη εκφράζει τη γλυκύτητα της αιώνιας ζωής, ενώ η φρυγανιά ή το καβουρδισμένο αλεύρι συμβολίζει το χώμα που σκεπάζει τον τάφο.

Οι ξηροί καρποί και τα μπαχαρικά θεωρούνται σύμβολα ζωής, αρώματος και αναγέννησης, ενώ η σταφίδα συνδέεται παραδοσιακά με την έννοια της γλυκύτητας της ζωής και της πνευματικής συνέχειας.

Η χρήση πολλών διαφορετικών υλικών στα κόλλυβα αποδίδεται και σε συμβολισμούς, όπως τα εννέα υλικά που παραπέμπουν στα εννέα αγγελικά τάγματα.

Η τέλεση του Ψυχοσαββάτου αποτελεί για την Εκκλησία μνημόσυνο για όλους τους κεκοιμημένους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα συγχώρεσης και μνήμης κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

Μετά την ευλογία τους, τα κόλλυβα μοιράζονται στους πιστούς ως ένδειξη συμμετοχής στην κοινή προσευχή, ενώ το έθιμο έχει τις ρίζες του σε παλαιότερες χριστιανικές παραδόσεις και συνδέεται με αρχαίες τελετουργίες μνήμης.

Παράλληλα, διατηρούνται και παραδοσιακές συνταγές, όπως αυτή του Αγίου Όρους, που περιλαμβάνει σιτάρι, ξηρούς καρπούς, σταφίδες, μπαχαρικά και γλυκαντικά, με συγκεκριμένο τρόπο παρασκευής και διακόσμησης που αναδεικνύει τον συμβολικό χαρακτήρα του εθίμου.