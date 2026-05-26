Αντιδράσεις για το «κυβερνητικό τσεκούρι» σε διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών: «Ξαναζεσταίνουν τα σενάρια για νέο τρόπο προσλήψεων»

Πίνακας περιεχομένων

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε σύσκεψη με αντικείμενο την οργάνωση του αγώνα για μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις για το σχολικό έτος 2026-2027.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕΖ κάνει λόγο για «τεράστιο κυβερνητικό τσεκούρι» στους μόνιμους διορισμούς και στις προσλήψεις αναπληρωτών, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και στην εργασιακή προοπτική χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ζητά χρηματοδότηση για την Παιδεία και την Υγεία, κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς και εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση στην ΕΛΜΕ Ζακύνθου:

«Πέμπτη 28 Μαΐου 7.30μμ στα γραφεία της ΕΛΜΕΖ (Ευγενίδου 5):Σύσκεψη οργάνωσης του αγώνα των αναπληρωτών για μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις για το 2026-7»

Ετοιμάζεται τεράστιο κυβερνητικό τσεκούρι στους μόνιμους διορισμούς και στις προσλήψεις αναπληρωτών για το επόμενο σχολικό έτος

Οδηγούν στον Καιάδα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και χιλιάδες εκπαιδευτικούς

Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο

Δεν θα σας επιτρέψουμε να παίζετε με τις ζωές μας

Λεφτά για υγεία-παιδεία, δε θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Εδώ και μήνες το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ έχει προειδοποιήσει για τους επικίνδυνους, αντιεκπαιδευτικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Τώρα, φαίνονται πως οι εξελίξεις αυτές δρομολογούνται. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή:

-ετοιμάζεται μεγάλο τσεκούρι στους διορισμούς. Από 10 χιλιάδες, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 5χιλιάδες, με βάση το μνημονιακό κανόνα της Ε.Ε., μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση (1-1). Πρόκειται για εφαρμογή των γνωστών αντιλαϊκών δημοσιονομικών κανόνων ενισχυμένης εποπτείας της Ε.Ε. προς τα κράτη-μέλη (βλέπε Σύμφωνο Σταθερότητας κ.α.), που επιβάλλουν κόφτη στις κοινωνικές δαπάνες και ματωμένα πλεονάσματα.

Καταγγελία εκπαιδευτικών: «Μεγάλο πετσόκομμα» σε διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών

-ετοιμάζεται μεγάλο τσεκούρι στις προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ στην Παράλληλη Στήριξη, αφού 2 δις ευρώ που προορίζονταν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απόφαση της κυβέρνησης, θα κατευθυνθούν σε πολεμικές δαπάνες και προμήθειες. Πρόκειται για υλοποίηση της απόφασης για στροφή στην πολεμική οικονομία, έντασης της πολεμικής προετοιμασίας (βλέπε πρόγραμμα Ε.Ε. ReArm Europe 800 δις ευρώ, 25 δις θα δαπανηθούν από την Ελλάδα). Κόβουν χρήματα από την Παιδεία, για να δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για τον Πόλεμο!

-προχωρούν σε συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων, ενεργοποιούν τις υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών για να μη διαχωριστούν τμήματα ακόμα και σε σχολεία που διαθέτουν αίθουσες.

-ξαναζεσταίνουν τα σενάρια για νέο τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών, μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ!

Πρόκειται για μέτρα, που αποτελούν αιτία πολέμου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, για κάθε οικογένεια

Όλα τα παραπάνω, στο τέλος μίας σχολικής χρονιάς που τα κενά δεν καλύφθηκαν ποτέ, παρά τις χιλιάδες ώρες υποχρεωτικών υπερωριών και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο. Που χιλιάδες παιδιά στερήθηκαν τον Ειδικό Παιδαγωγό και την αναγκαία στήριξη που είχαν ανάγκη, που χιλιάδες διδακτικές ώρες σε μαθήματα όπως Μουσική, Εικαστικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γυμναστική κ.α., χάθηκαν, που Τμήματα Ένταξης έμειναν στα χαρτιά, αφού ποτέ δεν πήγε εκπαιδευτικός.

Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ να το βάλετε καλά στο μυαλό σας! Δεν θα σας επιτρέψουμε να παίξετε με τις ζωές μας και τις ζωές των μαθητών μας. Δεν θα σας επιτρέψουμε να πετάξετε στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικούς και στο μορφωτικό “καιάδα” χιλιάδες παιδιά για να χρηματοδοτήσετε τους επικίνδυνους, πολεμικούς σχεδιασμούς σας!

Πώς κατανέμονται οι 35.652 προσλήψεις αναπληρωτών -Τι αλλάζει στα σχολεία και στις πραγματικές ανάγκες

Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας και ξέρουμε τον τρόπο!

Συμμετέχουμε στη σύσκεψη αναπληρωτών την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 7.30μμ στα γραφεία της ΕΛΜΕΖ (Ευγενίδου 5), για να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα της δράσης μας

Απαιτούμε:

Λεφτά για Υγεία-Παιδεία, όχι για πολεμικούς εξοπλισμούς. Κάλυψη των αναγκών των σχολείων με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να μην απολυθεί κανένας και καμία αναπληρωτής/ρια που εργάστηκε την φετινή χρονιά.

Κάλυψη όλων των κενών, με μόνιμους, μαζικούς διορισμούς.

Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενό του, κάθε μαθητής να βρίσκεται στην δομή και με την στήριξη που έχει ανάγκη. Όχι στην αποδόμηση των Τ.Ε. Κάλυψη των αναγκών σε Παράλληλη στήριξη με βάση τις επιστημονικές γνωματεύσεις των ΚΕΔΑΣΥ.

Ούτε σκέψη για γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, μονιμοποίηση των αναπληρωτών, που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην Εκπαίδευση.

Εξίσωση δικαιωμάτων των αναπληρωτών/αναπληρωτριών συναδέλφων με αυτά των μονίμων, μέχρι τη μονιμοποίησή τους.

9μηνη άδεια ανατροφής στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, επέκτασή του και στους αναπληρωτές συναδέλφους.

12μηνη σύμβαση εργασίας για όλους τους αναπληρωτές.

Γενναία αύξηση του επιδόματος ανεργίας, όχι στο αίσχος της προπληρωμένης κάρτας.

Μέτρα στήριξης της καθημερινής διαβίωσης των εκπαιδευτικών.