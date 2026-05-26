Πανελλήνιες: Ποιά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα του εξεταστικού συστήματος

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο αδιάβλητα συστήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ωστόσο η αξιοπιστία τους δεν αρκεί για να απαντήσει στα σημερινά εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεδομένα.

Πανελλήνιες– Το βασικό ζήτημα, όπως επισημαίνεται, δεν είναι μόνο ο τρόπος βαθμολόγησης, αλλά η ίδια η δομή του συστήματος, που παραμένει προσανατολισμένη σε τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα και τέσσερα επιστημονικά πεδία.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η περιορισμένη ευρύτητα γνώσεων που προσφέρει το σημερινό μοντέλο, οι κοινές σχολές στις οποίες συγκρίνονται υποψήφιοι που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα, αλλά και η αναντιστοιχία ανάμεσα στα εξεταζόμενα μαθήματα και το αντικείμενο σπουδών αρκετών τμημάτων. Το συμπέρασμα είναι σαφές: το σύστημα μπορεί να είναι αδιάβλητο, αλλά θεωρείται πλέον παρωχημένο και άδικο

Αναλυτικά όσα γράφει ο Στράτος Στρατηγάκης Μαθηματικός, ερευνητής και σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο enikos:

Το εξεταστικό σύστημα των Πανελληνίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ είναι αδιάβλητο. Γι’ αυτό απολαμβάνει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δεν είναι και πολλά τα αδιάβλητα πράγματα στη χώρα μας, οπότε το φυλάμε ως κόρην οφθαλμού. Αυτό είναι, όμως, το μόνο του πλεονέκτημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το σύστημα είναι παρωχημένο και οι υποψήφιοι δεν προετοιμάζονται σωστά για να ζήσουν και να εργαστούν σ’ έναν κόσμο που δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί. Το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι δίκαιο. Ας τα δούμε τα προβλήματά του αναλυτικά.

Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει μεγάλο εύρος γνώσεων για να μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε αλλαγή που μας είναι αυτή τη στιγμή άγνωστη. Το μεγάλο εύρος γνώσεων σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμβαθύνει πολύ διότι δεν υπάρχει τόσος χρόνος ώστε να μπορέσει να αυξήσει και το εύρος των γνώσεων και το βάθος. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας γιατρός να μην γνωρίζει μαθηματικά, διότι αρκετοί γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν την έννοια του ρυθμού μεταβολής για να ερμηνεύσουν σωστά τα στοιχεία για την εξάπλωση του κορονοϊού την εποχή της πανδημίας. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος να αγνοεί τα Μαθηματικά και να πρέπει να κάνει στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του. Δεν μπορεί να διδάσκει Μαθηματικά ο δάσκαλος που δεν έχει διδαχθεί και δεν έχει εξεταστεί σ’ αυτά. Από την άλλη ο οικονομολόγος δεν είναι λογικό να έχει άγνοια της Ιστορίας, διότι τα Οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη.

Τα 4 διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ Λυκείου (υπάρχει και ένα πέμπτο, το κόντρα μάθημα, που δεν εξετάζεται πανελλαδικά) δημιουργούν μικρό εύρος και μεγάλο βάθος, το αντίθετο από αυτό που ζητά η εποχή μας. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν γίνεται διότι το νέο Λύκειο έχει λάθος σχεδιασμό. Όταν πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησαν να γράφονται τα νέα προγράμματα σπουδών, πάνω στα οποία βασίστηκαν τα βιβλία που θα φτάσουν στα σχολεία το 2027 θεωρήθηκε δεδομένο το πρόγραμμα των μαθημάτων του σχολείου. Δηλαδή ότι θα διδάσκονται τα μαθήματα που διδάσκονται σήμερα. Είναι πολύ δύσκολη η αλλαγή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το σύστημα δεν είναι δίκαιο. Δύο είναι οι λόγοι.

Ο πρώτος είναι οι κοινές σχολές. Σχολές στις οποίες εισάγονται υποψήφιοι από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Στα Παιδαγωγικά τμήματα, για παράδειγμα, εισάγονται υποψήφιοι και από τα 4 επιστημονικά πεδία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι εξετάζονται στα Αρχαία, την Ιστορία και τα Λατινικά και οι βαθμοί τους συγκρίνονται με τους βαθμούς άλλων που έχουν εξεταστεί στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία. Θα περάσει όποιος γράψει καλύτερα, αλλά τα μαθήματα είναι διαφορετικά και τα παιδιά μαθαίνουν από το Δημοτικό ότι δεν συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Το πρόβλημα με τις κοινές σχολές γίνεται συνεχώς μεγαλύτερο μετά την καθιέρωση της ΕΒΕ. Τα κοινά Τμήματα έφτασαν να αποτελούν το 45% του συνόλου, ενώ μέχρι πριν 10 χρόνια ήταν μόλις το 27%.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα εξεταζόμενα μαθήματα μερικές φορές δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών. Οι υποψήφιοι που διεκδικούν μία θέση στα Τμήματα Μαθηματικών εξετάζονται στη Χημεία, που ο βαθμός της αποτελεί κριτήριο για τον κόφτη της ΕΒΕ, αλλά και για τα μόρια της εισαγωγής τους. Οι φοιτητές Μαθηματικών δεν θα συναντήσουν τη Χημεία ποτέ στη διάρκεια των σπουδών τους. Αντίθετα δεν εξετάζονται στην Πληροφορική. Παρόμοια οι φοιτητές της Ψυχολογίας εξετάζονται στα Λατινικά και όχι στα Μαθηματικά. Πολλά είναι τα ανάλογα παραδείγματα.

Το σύστημα με τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα και τα 4 Επιστημονικά Πεδία καθιερώθηκε το 1983. Για την εποχή του ήταν καλό. Τώρα είναι ξεπερασμένο. Πρέπει επειγόντως να αλλάξει. Δυστυχώς στη συζήτηση για το Νέο Λύκειο εξαντλείται στο βαθμολογικό. Δεν αγγίζει καθόλου ούτε τα εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές, ούτε την ύπαρξη των 4 Επιστημονικών Πεδίων. Τα 4 μαθήματα και τα 4 Πεδία είναι το πρόβλημα και όχι αν θα μετράει ο προφορικός βαθμός και αν θα μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων. Καλό θα ήταν να μετράνε αλλά η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν.

Όσες φορές επιχειρήθηκε να συνυπολογίζονται και οι προφορικοί βαθμοί οδηγηθήκαμε σε αποτυχία, για να καταλήξουμε τελικά να μη μετράνε καθόλου οι βαθμοί του σχολείου. Ο διάλογος για το Νέο Λύκειο, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνει συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα.