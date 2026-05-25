Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από κατανάλωση αλκόολ – Οι συλλήψεις μετά το περιστατικό

Στη Ρόδο συνελήφθησαν τρία άτομα μετά τη μεταφορά 14χρονου στο νοσοκομείο, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνδέεται με οικογένεια Βρετανών που βρισκόταν στο νησί για διακοπές, καθώς και με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος όπου επετράπη η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχου ποτού από τον ανήλικο.

Η μεταφορά του 14χρονου στο νοσοκομείο

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις αρχές μετά τη διακομιδή του 14χρονου στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εκεί για την παροχή πρώτων βοηθειών, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων το ίδιο βράδυ. Η υπόθεση πλέον έχει πάρει τον δρόμο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Οι συλλήψεις μετά το περιστατικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι συλληφθέντες συνδέονται με το κατάστημα στο οποίο βρέθηκε ο 14χρονος, αλλά και με τους συνοδούς του. Πρόκειται για μέλη οικογένειας Βρετανών, οι οποίοι είχαν φτάσει στη Ρόδο για διακοπές.

Οι συνοδοί του ανηλίκου, ηλικίας 34 και 59 ετών, φέρονται να επέτρεψαν στον 14χρονο συγγενή τους να καταναλώσει αλκοόλ. Σε βάρος τους ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.

Η εμπλοκή της ιδιοκτήτριας του καταστήματος

Μαζί με τους δύο συνοδούς συνελήφθη και η 52χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σύλληψή της αφορά το γεγονός ότι εντός του καταστήματος επετράπη η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχου ποτού από ανήλικο.

Η υπόθεση εξετάζεται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Οι δύο συνοδοί του 14χρονου και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος. Η υπόθεση παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, μετά τις συλλήψεις που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κατανάλωση αλκοόλ από τον ανήλικο, η στάση των συνοδών του και η διάθεση αλκοολούχου ποτού στο κατάστημα όπου βρισκόταν η οικογένεια των Βρετανών.