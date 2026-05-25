Πανελλήνιες 2026: Δωρεάν γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης – Πού και πότε μπορείτε να καλέσετε

Το υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί δωρεάν γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 συνοδεύονται από ένα οργανωμένο πλαίσιο δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή στο 1550, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων σε όλες τις Περιφέρειες, με στόχο τη στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά την απαιτητική εξεταστική περίοδο.

Η δωρεάν γραμμή 1550 για τους υποψηφίους

Με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης με τον αριθμό 1550. Η γραμμή απευθύνεται στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων και στις οικογένειές τους.

Στη γραμμή συμμετέχουν ψυχολόγοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της επικράτειας, καθώς και του Υπουργείου Υγείας. Οι κλήσεις είναι δωρεάν για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας.

Πότε λειτουργεί η υπηρεσία

Η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης λειτουργεί από σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την 30ή Ιουνίου 2026.

Η λειτουργία της συνδέεται με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο στήριξης των υποψηφίων, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την πίεση της εξεταστικής διαδικασίας.

Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους, τονίζοντας ότι η Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό τους.

Στο μήνυμά της προς τα παιδιά, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε: «Μιλήστε. Συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει μόνο του σε αυτή τη διαδρομή.

Το πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων

Παράλληλα με τη γραμμή 1550, έχει ενεργοποιηθεί δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της επικράτειας. Η λειτουργία του γίνεται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, καθώς και δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων.

Οι δράσεις για άγχος, γονείς και εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπονται ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, λειτουργεί θεματική ενότητα με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube. Η δράση αυτή εντάσσεται στο σύνολο των εργαλείων που αξιοποιούνται για τη συμβουλευτική ενδυνάμωση των υποψηφίων.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι, μέσα από τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, τις επιτόπιες παρεμβάσεις ειδικών, τις συμβουλευτικές συναντήσεις, τις ενημερωτικές δράσεις, τα προγράμματα διαχείρισης άγχους και τη θεματική ενότητα στο YouTube, ενισχύεται η ψυχική ισορροπία και δημιουργείται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους τους υποψηφίους.

Η υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε επίσης τους μαθητές ότι η στήριξη δεν είναι συγκυριακή. Όπως ανέφερε, η ψυχική υγεία των παιδιών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας, ενώ η ενδυνάμωση της σχέσης ανάμεσα στο σχολείο, τα παιδιά και την οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη.