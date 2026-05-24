Αναπληρωτές: Το νέο μισθολόγιο από 1/4/2026 – Οι αποδοχές με βάση τα έτη υπηρεσίας (πίνακας)

Οι νέες καθαρές αποδοχές των αναπληρωτών από 1/4/2026, ανά μισθολογικό κλιμάκιο, έτη υπηρεσίας και αριθμό τέκνων. Δείτε την ανάλυση των στοιχείων

Το νέο μισθολόγιο των αναπληρωτών από 1/4/2026 αποτυπώνεται σε αναλυτικό πίνακα αποδοχών, ο οποίος παρουσιάζει τα ποσά ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, το μισθολογικό κλιμάκιο και τον αριθμό των τέκνων. Ο πίνακας είναι επιμέλειας του Χρήστου Χαρμπατσή, Αν. Αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Δυτικής Ελλάδας, και δίνει μια καθαρή εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές σε κάθε κατηγορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το ipaidia.gr , οι καθαρές αποδοχές ξεκινούν από 1.008,90 ευρώ για αναπληρωτή με 0 έως 2 έτη υπηρεσίας, μισθολογικό κλιμάκιο 1 και χωρίς τέκνα, ενώ φτάνουν έως 2.177,88 ευρώ για αναπληρωτή με περισσότερα από 36 έτη υπηρεσίας, μισθολογικό κλιμάκιο 19 και τέσσερα τέκνα. Οι διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες δείχνουν τον ρόλο που έχουν τόσο η προϋπηρεσία όσο και η οικογενειακή κατάσταση στη διαμόρφωση του τελικού ποσού.

Νέο μισθολόγιο αναπληρωτών από 1/4/2026: Οι αποδοχές με βάση τα έτη υπηρεσίας

Ο πίνακας χωρίζει τους αναπληρωτές σε μισθολογικά κλιμάκια από το ΜΚ 1 έως το ΜΚ 19, με βάση τα έτη υπηρεσίας. Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους έχουν από 0 έως 2 έτη υπηρεσίας, ενώ η τελευταία περιλαμβάνει όσους έχουν πάνω από 36 έτη.

Για αναπληρωτές χωρίς τέκνα, οι αποδοχές ξεκινούν από 1.008,90 ευρώ στο ΜΚ 1 και αυξάνονται σταδιακά. Στο ΜΚ 10, που αντιστοιχεί σε 18 έως 20 έτη υπηρεσίας, το ποσό εμφανίζεται στα 1.367,70 ευρώ, ενώ στο ΜΚ 19, για υπηρεσία άνω των 36 ετών, διαμορφώνεται στα 1.707,27 ευρώ.

Πώς επηρεάζουν τα τέκνα τις αποδοχές των αναπληρωτών

Σημαντική διαφοροποίηση στις αποδοχές προκύπτει από τον αριθμό των τέκνων. Ο πίνακας παρουσιάζει ξεχωριστές στήλες για 0, 1, 2, 3 και 4 τέκνα, δείχνοντας ότι η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει αισθητά το τελικό καθαρό ποσό.

Ενδεικτικά, στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο, οι αποδοχές για αναπληρωτή χωρίς τέκνα είναι 1.008,90 ευρώ, ενώ για τέσσερα τέκνα φτάνουν τα 1.257,87 ευρώ. Αντίστοιχα, στο ΜΚ 19, το ποσό διαμορφώνεται στα 1.707,27 ευρώ χωρίς τέκνα και ανεβαίνει στα 2.177,88 ευρώ για τέσσερα τέκνα.

Οι μέσοι όροι που προκύπτουν από τον πίνακα

Στο κάτω μέρος του πίνακα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των αποδοχών ανά αριθμό τέκνων. Για αναπληρωτές χωρίς τέκνα, ο μέσος όρος εμφανίζεται στα 1.364,00 ευρώ, ενώ για έναν αναπληρωτή με ένα τέκνο διαμορφώνεται στα 1.435,23 ευρώ.

Για δύο τέκνα, ο μέσος όρος ανέρχεται στα 1.503,03 ευρώ. Για τρία τέκνα φτάνει τα 1.608,25 ευρώ, ενώ για τέσσερα τέκνα διαμορφώνεται στα 1.717,87 ευρώ. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι αποδοχές ενισχύονται κλιμακωτά όσο αυξάνεται ο αριθμός των τέκνων.

Οι διαφορές από το πρώτο έως το τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο

Η αύξηση των αποδοχών από το πρώτο έως το τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο είναι εμφανής σε όλες τις κατηγορίες. Για αναπληρωτές χωρίς τέκνα, η διαφορά ανάμεσα στο ΜΚ 1 και στο ΜΚ 19 ανέρχεται σε 698,37 ευρώ, με βάση τα ποσά που εμφανίζονται στον πίνακα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για αναπληρωτές με τέσσερα τέκνα. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποδοχές ξεκινούν από 1.257,87 ευρώ και φτάνουν στα 2.177,88 ευρώ, δηλαδή αυξάνονται κατά 920,01 ευρώ από την πρώτη έως την τελευταία κατηγορία υπηρεσίας.

