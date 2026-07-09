ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας – Δικαιούχοι, ειδικότητες και αμοιβές

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Η ΔΥΠΑ άνοιξε τις αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας, προσφέροντας αμειβόμενη πρακτική άσκηση, 36 ειδικότητες και σειρά παροχών για νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ έχουν ξεκινήσει, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας από 15 έως 29 ετών, που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου, να εγγραφούν σε μία από τις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας για το νέο σχολικό έτος.

Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 36 ειδικότητες που καλύπτουν διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους. Παράλληλα, προβλέπονται οικονομικές παροχές και εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

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Το σύστημα της μαθητείας

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το σύστημα μαθητείας από το 1952, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι μαθητές πραγματοποιούν την πρακτική τους κατά τις πρωινές ώρες σε θέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις σχολές.

Στο πλαίσιο της μαθητείας προβλέπεται εβδομαδιαία αμοιβή 130 ευρώ για τετραήμερη μαθητεία ή 163 ευρώ για πενθήμερη απασχόληση.

Οι παροχές προς τους σπουδαστές

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας λαμβάνουν σειρά παροχών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

αμειβόμενη μαθητεία με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,

εκπαίδευση σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια,

δωρεάν βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό,

διδασκαλία από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό,

επίδομα στέγασης έως 240 ευρώ μηνιαίως,

επίδομα σίτισης 9 ευρώ ημερησίως με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια,

σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές,

δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες

Για το νέο σχολικό έτος θα λειτουργήσουν συνολικά 36 ειδικότητες, μεταξύ των οποίων:

Αισθητικής Τέχνης, Αργυροχρυσοχοΐας, Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας, Βοηθός Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Φαρμακείου, Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας, Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου, Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου, Κομμωτικής Τέχνης, Κτιριακών Έργων, Μαγειρικής Τέχνης, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Ξυλουργών – Επιπλοποιών, Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων, Τεχνίτης Αμαξωμάτων, Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών, Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC), Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων, Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών, Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών, Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων, Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας, Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος, Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Χειριστής Μηχανημάτων Έργου και Ωρολογοποιίας.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχολές, τις ειδικότητες και τη διαδικασία εισαγωγής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.