Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για το περιστατικό στις Πανελλήνιες 2026 με τα θέματα: «Πλήττεται η αξιοπιστία των Πανελλαδικών»

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Η ΟΛΤΕΕ ζητά άμεσες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για τις καταγγελίες σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ, κάνοντας λόγο για ζήτημα που αγγίζει την αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ βρίσκονται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της ΟΛΤΕΕ, η οποία εκφράζει έντονη ανησυχία για τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διάθεση λανθασμένων θεμάτων σε υποψηφίους και τη φερόμενη εκ των υστέρων βαθμολόγησή τους με άριστα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η υπόθεση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει σαφείς απαντήσεις, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας δεν πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

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Η ανησυχία για το αδιάβλητο των εξετάσεων

Σύμφωνα με την ΟΛΤΕΕ, οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αναφέρουν ότι σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν με θέματα που είχαν ήδη δοθεί την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ. Όπως σημειώνει, εφόσον επιβεβαιωθεί το περιστατικό, τίθεται μείζον ζήτημα ως προς την ίση μεταχείριση των υποψηφίων.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ακόμη ότι, εάν οι καταγγελίες αποδειχθούν βάσιμες, θα πρόκειται για παραβίαση της αρχής της ισότητας σε βάρος των υπόλοιπων υποψηφίων των ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στα προβλεπόμενα θέματα.

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Οι επιπτώσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Η ΟΛΤΕΕ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά μάθημα αυξημένης βαρύτητας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπενθυμίζει επίσης ότι οι διαθέσιμες θέσεις για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ στις σχολές υψηλής ζήτησης είναι ήδη περιορισμένες, καθώς αντιστοιχούν στο 5% για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ και στο 1% για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ, ποσοστό που, όπως αναφέρει, συχνά αντιστοιχεί σε μία μόνο θέση ανά σχολή.

Κατά την Ομοσπονδία, οποιαδήποτε ευνοϊκή ή χαριστική μεταχείριση υποψηφίων αλλοιώνει τους όρους ισονομίας και ανταγωνισμού, ενώ σε περίπτωση επιβεβαίωσης των καταγγελιών κάνει λόγο για σκάνδαλο που πλήττει την αξιοπιστία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι θέσεις και τα αιτήματα της ΟΛΤΕΕ

Η ΟΛΤΕΕ υποστηρίζει ακόμη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσεται, σύμφωνα με την ίδια, σε μια σειρά αποφάσεων που έχουν επηρεάσει τους μαθητές των ΕΠΑΛ, όπως οι αποκλεισμοί από σχολές Αξιωματικών ή οι μειώσεις των ποσοστών εισαγωγής σε σχολές αυξημένου ενδιαφέροντος. Η Ομοσπονδία εκφράζει την άποψη ότι οι επιλογές αυτές δημιουργούν την εντύπωση πως η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως εκπαιδευτική βαθμίδα δεύτερης κατηγορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά τη δημοσιοποίηση κάθε διοικητικής πράξης, οδηγίας ή απόφασης που σχετίζεται με τη βαθμολόγηση των συγκεκριμένων γραπτών, την πλήρη διερεύνηση πιθανών ευθυνών, τη θεσμική διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων χωρίς έκτακτες ή αδιαφανείς ρυθμίσεις, την αποκατάσταση της αδικίας για τους θιγόμενους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, όπου απαιτείται, με κατ’ εξαίρεση αύξηση των θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ.

Η Ομοσπονδία καταλήγει ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει απέναντι σε πρακτικές που, όπως αναφέρει, απαξιώνουν τους μαθητές των ΕΠΑΛ, υπονομεύουν την ισοτιμία των τίτλων σπουδών τους και πλήττουν το κύρος της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καλώντας το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα σαφείς και πειστικές απαντήσεις.