Νέες αιχμές για τις Πανελλήνιες 2026: «38 ημέρες μετά το περιστατικό ανακοινώθηκε η ΕΔΕ – Παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα»

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Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η υπόθεση με το καταγγελλόμενο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, καθώς ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, επανέρχεται με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης από το Υπουργείο Παιδείας.

Ο κ. Παραστατίδης κάνει λόγο για «σκιά στο αδιάβλητο των Πανελλαδικών», επαναφέροντας την καταγγελία σύμφωνα με την οποία, σε εξεταστικό κέντρο, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ φέρονται να εξετάστηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με τα ίδια θέματα που είχαν δοθεί μία ημέρα νωρίτερα στους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Όπως αναφέρει, για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει κατατεθεί επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, η οποία πρόκειται να συζητηθεί την Παρασκευή. Στην ερώτηση ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το συμβάν, να γνωστοποιήσει εάν έχει διαταχθεί διοικητικός έλεγχος, αλλά και να διευκρινίσει εάν αποφασίστηκε η χορήγηση βαθμολογίας 100/100 στους υποψηφίους που φέρονται να επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ακόμη ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) μόλις μετά την κοινοβουλευτική παρέμβαση του κόμματός του και 38 ημέρες μετά το περιστατικό, εκτιμώντας ότι η σχετική διαδικασία θα έπρεπε να είχε κινηθεί από την πρώτη στιγμή, καθώς, όπως σημειώνει, πρόκειται για ζήτημα που αφορά το κύρος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Στέφανος Παραστατίδης επαναφέρει το βασικό ερώτημα που, όπως αναφέρει, παραμένει αναπάντητο: εάν πράγματι αποφασίστηκε η χορήγηση βαθμολογίας 100/100 σε συγκεκριμένους υποψηφίους για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και ποια αρμόδια όργανα έλαβαν τη συγκεκριμένη απόφαση.

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