Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ
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Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026. Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο.
Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε εγκαίρως τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026, προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των συνταξιούχων κατά τη θερινή περίοδο και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των πληρωμών.
Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φορέα.
Συντάξεις Αυγούστου 2026
Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν:
οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.
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Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν:
οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων,
καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026
Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:
οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα πληρωθούν:
οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων,
καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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