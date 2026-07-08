Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ

Η ΔΥΠΑ αναμένεται να ενεργοποιήσει μέσα στον Ιούλιο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου για συνταξιοδότηση.