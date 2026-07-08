Προσλήψεις στους Δήμους: Έρχονται 169 νέες θέσεις εργασίας – Η απόφαση
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Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη 169 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δήμους της χώρας, για την κάλυψη εποχικών και αυξημένων αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Οι προσλήψεις στους Δήμους ενισχύονται με την έγκριση 169 νέων θέσεων προσωπικού, μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού.
Οι νέες προσλήψεις αφορούν προσωπικό που θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης κρίσιμων δημοτικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν αυξημένες και εποχικές ανάγκες.
Συμβάσεις έως οκτώ μήνες
Η σχετική απόφαση, που υπογράφεται από την υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, δίνει το «πράσινο φως» για την πρόσληψη συνολικά 169 εργαζομένων σε δήμους της χώρας.
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Οι συμβάσεις εργασίας θα έχουν διάρκεια έως οκτώ μήνες, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους.
Ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών
Οι προσλήψεις εντάσσονται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποστήριξη της λειτουργίας των δήμων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οι 169 θέσεις κατανέμονται σε δήμους της χώρας, προκειμένου να ενισχυθούν υπηρεσίες που παρουσιάζουν αυξημένο φόρτο εργασίας και απαιτούν επιπλέον προσωπικό.
Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις
Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 42 του νόμου 4765/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή των θέσεων και τις ειδικότητες που εγκρίθηκαν μέσα από τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την υλοποίηση των προσλήψεων.
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