Προκήρυξη για 600 νέες θέσεις εργασίας – Δείτε πού

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Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία επταετούς διάρκειας, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 8 έως τις 17 Ιουλίου 2026.

Οι προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα προχωρούν με τη δημοσίευση νέας προκήρυξης που αφορά την κάλυψη 600 θέσεων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.) επταετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι νέοι πυροσβέστες θα στελεχώσουν υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της αναβάθμισης της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Σώματος.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια μοριοδότησης και τη διαδικασία συμμετοχής.

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Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η νέα προκήρυξη εντάσσεται στον σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.

Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις των υπηρεσιών του Σώματος σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Με αφορμή τη δημοσίευση της προκήρυξης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι η πρόσληψη των 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη συνεχή ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση των ολοένα και πιο σύνθετων προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική κρίση προϋποθέτει ένα ισχυρό, σύγχρονο και επαρκώς στελεχωμένο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη εντάσσεται στον συνολικό κυβερνητικό σχεδιασμό για τη συνεχή αναβάθμιση του Σώματος, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.