Πανελλήνιες 2026: Στη Βουλή καταγγελίες για τα θέματα – Τι αναφέρουν

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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που αφορά καταγγελλόμενο περιστατικό στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς το θέμα φτάνει πλέον στη Βουλή μέσω επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.

Καταγγελίες για εξέταση υποψηφίων σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί, αλλά και οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού από τα αρμόδια όργανα.

Ο βουλευτής ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει σαφείς απαντήσεις για το εάν το περιστατικό πράγματι συνέβη, ποιοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και διασφάλισης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ζητώντας να διευκρινιστεί και εάν ισχύουν οι πληροφορίες περί χορήγησης βαθμολογίας 100/100 στους εμπλεκόμενους υποψηφίους.

Επίκαιρη Ερώτηση Στέφανου Παραστατίδη στη Βουλή με θέμα:

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«Σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης υποψηφίων μετά από καταγγελλόμενο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις»

Επίκαιρη ερώτηση προς την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, κατέθεσε ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με τη διαχείριση καταγγελλόμενου περιστατικού στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την ανάγκη πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής επίκαιρης ερώτησης:

Το κύρος των Πανελλαδικών εξετάσεων στηρίζεται στο αδιάβλητο της διαδικασίας, στη διαφάνεια των αποφάσεων και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

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Για τον λόγο αυτό, προκαλούν έντονο προβληματισμό πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία σε εξεταστικό κέντρο υποψήφιοι των ΕΠΑΛ φέρεται να εξετάστηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας σε θέματα που εξετάστηκαν την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν οι πληροφορίες που ακολούθησαν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του περιστατικού από τα αρμόδια όργανα.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο το αρχικό ανθρώπινο ή διοικητικό λάθος, το οποίο οφείλει ασφαλώς να διερευνηθεί. Το μείζον ζήτημα αφορά τη διαχείριση του συμβάντος από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για το εάν πράγματι συνέβη το περιστατικό, πόσοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την αντιμετώπισή του και ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα η «λύση» η οποία εφαρμόστηκε είναι η βαθμολόγηση των συγκεκριμένων υποψηφίων με άριστα (100/100) στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εγείρονται εύλογα ζητήματα ισονομίας και ίσης μεταχείρισης έναντι των χιλιάδων υποψηφίων που διαγωνίστηκαν υπό τις κανονικές εξεταστικές συνθήκες.

Σε μια διαδικασία όπως οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας δεν διασφαλίζεται μόνο από την αποφυγή λαθών αλλά και από τη διαφανή, τεκμηριωμένη και απολύτως ισότιμη διαχείριση κάθε έκτακτου περιστατικού.

Η απουσία επίσημης ενημέρωσης και η δημιουργία αντιφατικών πληροφοριών πλήττουν το κύρος του θεσμού και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους υποψηφίους.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάται η κα Υπουργός:

Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει το Υπουργείο ότι υποψήφιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων εξετάστηκαν σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη ημέρα εξετάσεων; Εάν πράγματι συνέβη έχει διαταχθεί διοικητικός έλεγχος για τη διερεύνηση του περιστατικού και θα δοθούν στη δημοσιότητα τα σχετικά πορίσματα και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων;

Αληθεύει ότι αποφασίστηκε χορήγηση βαθμολογίας 100/100 σε συγκεκριμένους υποψηφίους για το συγκεκριμένο μάθημα;