Σχολεία: Ανοίγει ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο – Το χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις

Πίνακας περιεχομένων

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, κυρία Σοφία Ζαχαράκη αναμένεται να παρουσιάσει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων του υπουργείου για τα επόμενα χρόνια

Το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται στο επίκεντρο νέας εκδήλωσης που διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, με στόχο τη συνέχιση του διαλόγου για το μέλλον της εκπαίδευσης.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση με τίτλο «Από τον μαθητή του ΣΗΜΕΡΑ στον πολίτη του ΑΥΡΙΟ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών.

Στο επίκεντρο ο διάλογος για το Σχολείο του Μέλλοντος

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνέχιση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Εθνικό Απολυτήριο: Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για παλινωδίες

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στόχος είναι να ακουστούν απόψεις, να αναπτυχθεί συζήτηση και να υπάρξει συνδιαμόρφωση με την εκπαιδευτική κοινότητα γύρω από το Σχολείο του Μέλλοντος.

Εθνικό Απολυτήριο: Ο διάλογος, οι προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα

Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και θα διεξαχθεί από τις 18:00 έως τις 21:00, ενώ η προσέλευση των συμμετεχόντων θα ξεκινήσει στις 17:00.

Τόπος διεξαγωγής είναι το Ωδείο Αθηνών, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος».

Οι θεματικοί άξονες της πρόσκλησης

Στην πρόσκληση προβάλλονται ως βασικοί άξονες η γνώση, η τεχνολογία, η επιστήμη και η ανάπτυξη.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη συμμετοχή, τη σκέψη, την παγκόσμια συνείδηση και τις αξίες, στοιχεία που συνδέονται με το μήνυμα της εκδήλωσης «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο».

Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο

Σε εξέλιξη ένας εκτενής διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο . Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή επιστημόνων και εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αντικείμενο της επιτροπής είναι η επεξεργασία προτάσεων που θα ενισχύσουν τον παιδαγωγικό και αξιολογικό ρόλο του Λυκείου. Το πόρισμα αναμένεται έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία.

Οι προτάσεις που εξετάζονται

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας της απολυτήριας διαδικασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θέσπιση ορίων απόκλισης μεταξύ προφορικών και γραπτών βαθμών.

Εξετάζεται επίσης η δημιουργία Εθνικής Αρχής Εξετάσεων και Εθνικού Σώματος Βαθμολογητών, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντικειμενικότητας στην αξιολόγηση των μαθητών.