ΑΑΔΕ και Κτηματολόγιο: Έρχεται πλήρης διασταύρωση για τα ακίνητα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Νέα ψηφιακή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας φέρνει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, με διασύνδεση Κτηματολογίου και ΑΑΔΕ και υποχρέωση επιβεβαίωσης στοιχείων από τους ιδιοκτήτες.

Σε νέα φάση περνά η ψηφιακή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, καθώς προωθείται η δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, γνωστού ως ΜΙΔΑ.

Η νέα πλατφόρμα θα συνδέσει τα στοιχεία του Κτηματολογίου με τις φορολογικές δηλώσεις ακινήτων της ΑΑΔΕ, οδηγώντας εκατομμύρια ιδιοκτήτες σε επιβεβαίωση στοιχείων και δήλωση της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου.

Τι είναι το νέο Μητρώο Ακινήτων

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα αποτελέσει μια νέα ψηφιακή βάση δεδομένων για την ακίνητη περιουσία στη χώρα.

Στόχος είναι το Δημόσιο να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα όχι μόνο για το ποιος κατέχει κάθε ακίνητο, αλλά και για το πώς αυτό χρησιμοποιείται στην πράξη.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, το νέο σύστημα θα συνδέει τα στοιχεία του Ε9 με τα δεδομένα του Κτηματολογίου.

Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν αν τα δύο αρχεία ταυτίζονται ως προς την ιδιοκτησία, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, το εμβαδόν και τη διεύθυνση του ακινήτου.

Τι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν οι ιδιοκτήτες

Η διαδικασία δεν θα περιορίζεται σε μια απλή καταγραφή.

Οι πολίτες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο και στην ΑΑΔΕ είναι σωστά και συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποτυπωθεί ενιαία και καθαρή εικόνα για κάθε ακίνητο.

Πέρα από την ταυτοποίηση των στοιχείων, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν και την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου.

Η δήλωση αυτή θα δείχνει αν το ακίνητο κατοικείται, εκμισθώνεται, χρησιμοποιείται επαγγελματικά ή παραμένει κενό.

Οι πολίτες θα καλούνται να δηλώσουν αν το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, αν εκμισθώνεται με μακροχρόνια μίσθωση ή αν διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb.

Θα πρέπει επίσης να δηλώνεται αν χρησιμοποιείται για επαγγελματική δραστηριότητα, αν έχει παραχωρηθεί δωρεάν σε συγγενικό πρόσωπο, αν παραμένει κενό ή αν τελεί υπό επίταξη ή άλλη ειδική χρήση.

Πρόσθετα στοιχεία για κάθε ακίνητο

Στο νέο μητρώο αναμένεται να ζητηθούν και επιπλέον στοιχεία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενδεχομένως ο αριθμός παροχής ύδρευσης, καθώς και πληροφορίες που συνδέονται με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, οι πρώτοι που αναμένεται να μπουν στη διαδικασία είναι οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα.

Η ένταξη στο νέο μητρώο αναμένεται να συνδεθεί με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μισθώσεων.

Σύνδεση με τις δηλώσεις μίσθωσης

Η ταυτοποίηση του ακινήτου θα αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση νέων συμβολαίων μίσθωσης, τροποποιήσεων ή λύσεων υφιστάμενων μισθώσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι εκμισθωτές θα πρέπει να έχουν ελέγξει και επιβεβαιώσει τα στοιχεία του ακινήτου τους, ώστε να μπορούν να προχωρούν κανονικά στις σχετικές ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και οι προθεσμίες για τη νέα διαδικασία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Πότε αναμένεται να ενεργοποιηθεί

Ο Στράτος Παραδιάς εκτίμησε ότι η ενεργοποίηση του νέου συστήματος δεν αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ενδεχόμενη έναρξη μέσα στο καλοκαίρι θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες αναμένεται να αφορούν ιδιοκτήτες που έχουν ασυμφωνίες ή ελλείψεις στις δηλώσεις των ακινήτων τους.

Η διασταύρωση μεταξύ Κτηματολογίου και ΑΑΔΕ μπορεί να αναδείξει λάθη, παραλείψεις ή στοιχεία που δεν έχουν ενημερωθεί.

Όσοι εντοπίσουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων του Ε9 και του Κτηματολογίου θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς χωρίς σωστά και ταυτοποιημένα στοιχεία δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί η νέα ψηφιακή καταγραφή.

Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πλήρη και ενιαία εικόνα για την ακίνητη περιουσία στη χώρα.

Για τους ιδιοκτήτες, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί έλεγχος, επιβεβαίωση και πιθανές διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, ειδικά όπου υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο Κτηματολόγιο και τις δηλώσεις της ΑΑΔΕ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο εμβαδόν, στη διεύθυνση, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας και στη χρήση του ακινήτου, καθώς αυτά θα αποτελέσουν βασικά σημεία της νέας διαδικασίας διασταύρωσης.